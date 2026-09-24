Apuñaló a un estudiante al salir del colegio y la Fiscalía lo liberó tras considerarlo “leve”

Un estudiante de 16 años fue atacado a la salida de su jornada escolar por un exalumno de la institución, identificado como Marcos González, de 18 años. Según el informe policial, el agresor le aplicó una estocada con una arma blanca en la espalda, a la altura de la región escapular, tras un ataque por la espalda.

Según la familia de la víctima, el agresor tuvo una clara “intención de matar”. Pese a que el atacante confesó la agresión, el Ministerio Público dispuso su inmediata liberación, y calificó el hecho de manera preliminar como una simple “lesión corporal leve”, según relató la madre del afectado.

Lea más: Imputan y decretan prisión preventiva para sospechoso del asesinato de joven en Paso Yobái

El suceso se registró a pocas cuadras del predio escolar. De acuerdo con el reporte de la Comisaría 10ª Central, la víctima salía de clases cuando fue abordada por el agresor. Tras una discusión generada aparentemente por celos a raíz de una relación sentimental, González atacó al menor.

La madre de la víctima relató con impotencia que el agresor le erró tres estocadas antes de darle el puntazo definitivo en la espalda y arrojarlo a una zanja.

Lea más: Cambios en la Policía Nacional en medio de una acuciante ola de inseguridad

El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Distrital de Mariano Roque Alonso, donde recibió atención médica y afortunadamente se constató que la herida no llegó a perforar sus pulmones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Familiares entregaron al agresor, pero fue liberado

Tras las primeras averiguaciones, la Policía localizó la vivienda del sospechoso y conversó con su padre, un suboficial inspector de la Policía Nacional. Posteriormente, el uniformado presentó a su hijo en la sede de la Comisaría 10ª para ponerlo a disposición de la Justicia.

Sin embargo, la reclusión de González duró menos de 24 horas. Tras comparecer ante la Unidad Penal N.º 2 del Ministerio Público, el fiscal Itálico Rienzi emitió una resolución disponiendo su libertad, argumentando que el diagnóstico médico remitido por el hospital catalogaba la lesión como no grave, lo que técnicamente encuadraba la causa dentro del tipo penal de lesión leve.

“Por cachafa no más” atacó, según la madre

La decisión de la Fiscalía cayó como un balde de agua fría sobre la familia del menor herido. La madre del estudiante relató que, durante la audiencia indagatoria, el propio agresor afirmó de manera despectiva ante la asistente fiscal que atacó al joven “por cachafa nomás”, sin demostrar el menor arrepentimiento.

Lea más: Operación Dignidad: investigan presunto trabajo esclavo de un paraguayo de 74 años

“Siento que la Fiscalía está cuidando al agresor antes que a mi hijo. Le jugaron a matar cuatro veces y dicen que es leve porque no está en terapia intensiva. Mi hijo está en casa con dolores, sin poder moverse, mientras esta persona camina libremente por la calle como si nada hubiera pasado”, lamentó la mujer.

Desde la Comisaría 10ª Central, el subjefe Juan Servían señaló que la institución policial se limitó a acatar la orden escrita remitida por la representación fiscal.

Entretanto, la familia de la víctima adelantó que se presentará con asistencia jurídica ante la sede del Ministerio Público para exigir la reconsideración de la carátula fiscal y la adopción de medidas de protección urgentes para el menor golpeado.