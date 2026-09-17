Empresariales
17 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Fortaleza ganó premio Ranking de Marcas 2026

Directivos de Fortaleza recibieron el premio de Ranking de Marcas 2026.
Directivos de Fortaleza recibieron el premio de Ranking de Marcas 2026.Gentileza

Fortaleza fue reconocida como la marca Nº 1 en la categoría Sistema de ahorros e inversiones inmobiliarias en la 14ª edición del Ranking de Marcas de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP).

Por ABC Color
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El reconocimiento representa un nuevo hito para la marca y refleja el lugar que ocupa en la mente de los paraguayos dentro de una categoría vinculada a las decisiones de inversión y construcción patrimonial en el país.

Este logro acompaña una etapa de crecimiento y evolución de Fortaleza, que actualmente cuenta con más de 11.000 inversores activos y supera los US$ 400 millones en fondos de inversión administrados, además de continuar incorporando tecnología y nuevas soluciones como la aplicación Fortaleza+, que permite visualizar en tiempo real la evolución del patrimonio.

Para la marca, este reconocimiento reafirma el compromiso de seguir construyendo una propuesta relevante, anticipándose a las necesidades de sus inversores y demostrando su evolución con hechos.