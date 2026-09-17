Fortaleza ganó premio Ranking de Marcas 2026

El reconocimiento representa un nuevo hito para la marca y refleja el lugar que ocupa en la mente de los paraguayos dentro de una categoría vinculada a las decisiones de inversión y construcción patrimonial en el país.

Este logro acompaña una etapa de crecimiento y evolución de Fortaleza, que actualmente cuenta con más de 11.000 inversores activos y supera los US$ 400 millones en fondos de inversión administrados, además de continuar incorporando tecnología y nuevas soluciones como la aplicación Fortaleza+, que permite visualizar en tiempo real la evolución del patrimonio.

Para la marca, este reconocimiento reafirma el compromiso de seguir construyendo una propuesta relevante, anticipándose a las necesidades de sus inversores y demostrando su evolución con hechos.