La nueva Honda ZR-V Advanced Hybrid conquista mercado local

La llegada de la ZR-V Advanced Hybrid ha generado una respuesta sobresaliente incluso antes de su lanzamiento oficial.

Tanto el primer lote como el segundo, cuya llegada está prevista para octubre, fueron vendidos en su totalidad.

Ante esta demanda, Vicar ya comenzó a recibir pedidos para una tercera partida, programada para noviembre.

“La excelente respuesta obtenida por la ZR-V Advanced Hybrid confirma el creciente interés del mercado paraguayo por vehículos que combinan tecnología, eficiencia, seguridad y una experiencia de conducción superior. Para nosotros es una satisfacción presentar este modelo con sus dos primeros lotes completamente vendidos y comenzar, al mismo tiempo, la entrega de las primeras unidades a nuestros clientes”, expresó Camilo José Carrizosa, director de Vicar SA.

Fabricada en Japón, incorpora el sistema de Honda, compuesto por dos motores eléctricos y un motor a combustión de 2.0 litros con ciclo Atkinson e inyección directa.

El sistema utiliza el motor eléctrico para impulsar el vehículo en gran parte de las situaciones cotidianas, brindando una respuesta inmediata, suave y silenciosa. Su funcionamiento alterna automáticamente entre el motor eléctrico y a combustión, de acuerdo con las condiciones de conducción mediante el sistema de acople (Tecnología patentada de Honda) sin requerir la intervención del conductor.

El precio especial de preventa es de US$ 35.900, frente a su precio regular de US$ 38.900.