Mariscal inaugura “Lo que cultivamos”, de Rolo Ocampos

El mural está ubicado en la Planta Baja del Bloque A, en el sector del Agroshopping.

La intervención se incorpora al paisaje de Mariscal como una expresión artística de aquello que la marca viene construyendo a lo largo de tres décadas: un lugar que crece junto a su entorno y en el que la naturaleza, la vida del barrio y los encuentros cotidianos conviven y se entrelazan.

La obra dialoga así con el concepto de la campaña aniversario 30 años haciendo camino, que celebra no solamente el recorrido de Mariscal desde su apertura, sino también las personas, experiencias y vínculos que fueron dando forma a su historia.

En el mural, las manos de una persona mayor funcionan como símbolo del paso del tiempo, la experiencia y, especialmente, de aquello que permanece.

Son manos que representan el trabajo, el cuidado, el compartir y el construir.

Rodeadas de flores y frutos de la tierra, sintetizan aquello que Mariscal busca expresar a través de la obra: las historias, los vínculos, las raíces y el sentido de pertenencia que se cultivan con los años y continúan creciendo con cada nueva generación. El emplazamiento de Lo que cultivamos junto al Agroshopping refuerza este significado.

Desde 1998, cada martes, este espacio reúne a productores y visitantes alrededor de los frutos de nuestra tierra, consolidando una tradición que pone en valor la producción local, el consumo consciente y el encuentro entre las personas.

A lo largo de estos años, el Agroshopping trascendió su condición de feria para convertirse en parte de las costumbres y de la identidad de Mariscal, construida martes tras martes junto a productores, familias y visitantes.