Empresariales
17 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Mass Publicidad cumplió 36 años de trayectoria

Equipo de Mass Publicidad.
Equipo de Mass Publicidad.Gentileza

Hace 36 años, la comunicación se construía en otros formatos y soportes. El fax era parte del trabajo cotidiano, el aerógrafo una herramienta para desarrollar piezas gráficas y la publicidad encontraba sus principales espacios en los periódicos, la vía pública, la radio y la televisión.

Por ABC Color
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Con el tiempo, ese escenario se amplió con nuevos espacios, canales y tecnologías que transformaron la manera en que las marcas se relacionan con sus públicos.

Hoy, los datos, las redes sociales y la inteligencia artificial son parte de un ecosistema que redefine permanentemente los tiempos y las formas de comunicar.

Mass Publicidad forma parte de Grupo Mass, un grupo empresarial que integra a News Comunicación Corporativa, BraM (consultora especializada en branding) y Mass Media (central de medios ON y OFF). Juntas conforman cuatro unidades de negocio especializadas para ofrecer soluciones estratégicas e integrales ante los desafíos de cada cliente.