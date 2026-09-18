WA celebra 16 años y consolida su evolución como grupo desarrollador

WA Construcciones cumple 16 años de trayectoria en el mercado paraguayo y encara esta nueva etapa con una estructura que trasciende el modelo tradicional de constructora. Fundada en 2010 por el ingeniero civil Gerardo Wasmosy Acosta, la compañía pasó de sus primeros trabajos de pequeña escala a participar en proyectos residenciales, comerciales, industriales y hoteleros, acumulando más de 100 obras y unos 160.000 m² construidos.

Los primeros años estuvieron marcados por una administración prudente y la reinversión de los recursos generados por cada proyecto. Ese proceso permitió construir una reputación basada en el cumplimiento y la capacidad técnica, hasta acceder a obras de mayor complejidad. Entre ellas, Parque 14 y Medio representó un punto de inflexión, impulsando la profesionalización de la estructura interna, la incorporación de maquinaria propia y el desarrollo de un departamento de proyectos.

Uno de los principales capítulos de crecimiento se desarrolló en Ciudad del Este, donde WA participó como socio constructor de Green Paraná en la transformación del eje del kilómetro 8. Proyectos como Green Paraná Torres, Concept, Soho, Arbolia y el Hotel Dazzler forman parte de ese proceso. Actualmente, la empresa mantiene cinco obras en ejecución en la zona y prevé continuar acompañando el desarrollo vertical de la ciudad.

La expansión también estuvo acompañada por una apuesta a la tecnología y a la gestión. La utilización de metodología BIM permite coordinar distintas especialidades antes de llegar a obra, mientras que SAP Business One HANA integra información financiera, compras, certificaciones y costos. A esto se suma la certificación ISO 9001 como parte de un esquema orientado a estandarizar procesos y sostener los niveles de calidad.

En paralelo, la compañía puso especial énfasis en la construcción de equipos. WA cuenta con unos 500 trabajadores, entre ellos 80 profesionales vinculados al equipo técnico y de dirección, y obtuvo la certificación Great Place to Work, además de ubicarse en el octavo puesto nacional entre las empresas reconocidas como mejores lugares para trabajar para mujeres.

Hoy, la evolución hacia Grupo WA incorpora nuevas unidades y amplía el alcance del negocio. A través de WA Investment, la firma desarrolla proyectos propios como Alta Roga y Hype Trinidad, mientras proyecta nuevas iniciativas en el departamento Central. El objetivo es integrar progresivamente las distintas etapas del ciclo inmobiliario, desde la identificación del terreno y el diseño hasta la construcción, comercialización y posventa.

A 16 años de su fundación, la compañía plantea su crecimiento desde una premisa que atraviesa su trayectoria: que la construcción debe responder a las necesidades concretas de quienes habitarán los espacios. Bajo esa visión, la escala del negocio no se mide únicamente en metros cuadrados, sino también en la capacidad de generar proyectos seguros, funcionales y duraderos que acompañen la vida de las personas.