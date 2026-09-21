“Escucha Paraguay” busca transformar la manera en que hablamos de salud mental

Durante los meses de septiembre y octubre, el Centro Integral de Neurociencias, CEINEC, llevará adelante “Escucha Paraguay”, una iniciativa de impacto social que busca generar una conversación nacional en torno a la salud mental, promoviendo una acción tan sencilla como necesaria: escuchar. La propuesta parte de una premisa: una conversación puede ser el primer paso para que una persona se anime a pedir ayuda.

La campaña busca sensibilizar, derribar prejuicios, brindar información científica y normalizar el pedido de ayuda, a través de contenidos educativos, participación de medios e influencers, charlas y conversatorios, además de un experimento social que llevará la iniciativa a distintos espacios. Como herramienta central, CEINEC desarrollará la Guía Paraguaya para Escuchar, con recomendaciones prácticas para acompañar una conversación de manera responsable, recordando que escuchar puede acompañar, pero no reemplaza la atención profesional.

En este marco, Laboratorio Eticos acompañará la iniciativa como aliado, reafirmando su compromiso con acciones que contribuyan al bienestar y a una sociedad más informada y consciente sobre el cuidado de la salud mental. Desde este rol, la compañía se suma a una propuesta que busca trascender los mensajes puntuales y generar un movimiento que pueda sostenerse en el tiempo, promoviendo espacios donde hablar, escuchar y pedir ayuda dejen de ser un tabú.

La iniciativa contará con la participación y vocería especializada del psiquiatraDr. Miguel Cuellar Hoppe, quien acompañará el abordaje de la salud mental desde una perspectiva profesional y responsable. “Escucha Paraguay” busca así que septiembre y octubre sean el punto de partida para una nueva forma de conversar sobre salud mental, con la escucha como un gesto cotidiano capaz de abrir caminos hacia la ayuda adecuada.

Sobre CEINEC

CEINEC es una institución dedicada al abordaje integral de las neurociencias, con foco en la atención, prevención, educación y generación de espacios de orientación y acompañamiento. A través de iniciativas como “Escucha Paraguay”, busca contribuir a una sociedad que pueda hablar de salud mental de manera más abierta, responsable y humana, promoviendo la escucha y el acceso oportuno a ayuda profesional.

Sobre Laboratorio Eticos

Laboratorio Eticos es una empresa paraguaya con trayectoria en el desarrollo y comercialización de productos farmacéuticos orientados a distintas especialidades médicas. A través de la innovación, la investigación y la incorporación de nuevas tecnologías terapéuticas, la compañía impulsa iniciativas vinculadas a la actualización científica, la generación de evidencia local y el acompañamiento integral de pacientes y profesionales de la salud en Paraguay.