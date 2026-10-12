Ministra de la Mujer justifica frondosa delegación a Ginebra y admite que viajó en primera clase

La ministra de la Mujer, Alicia Pomata, desde Ginebra justificó la participación de una frondosa delegación paraguaya a Suiza, para la evaluación del cumplimiento de los derechos de las mujeres ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas.

En una entrevista con la radio 780 AM, la secretaria de Estado confirmó que 16 personas fueron acreditadas oficialmente para participar del diálogo con el organismo internacional, entre ellas las diputadas cartistas Rocío Abed y Jazmín Narváez, presidenta y vicepresidenta de la comisión de Equidad y Género.

Pomata sostuvo que la presencia de representantes de distintas instituciones responde a la necesidad de comprometer a los tres poderes del Estado en la lucha contra la discriminación y en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Paraguay.

Sin embargo, la explicación no despeja las interrogantes sobre el costo de la misión para los contribuyentes ni sobre las funciones concretas que desempeñará cada integrante de la comitiva.

¿Por qué viajaron 16 representantes paraguayos a Ginebra?

La ministra explicó que el Ministerio de la Mujer, como cabeza de la delegación, remitió notas a distintas instituciones para invitarlas a designar representantes, de acuerdo con las competencias relacionadas con los artículos de la convención.

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Entre las instituciones convocadas mencionó a los tres poderes del Estado, la Justicia Electoral, la Defensa Pública y otras dependencias públicas.

“Hay artículos que demandan la presencia de los tres poderes del Estado para asumir los compromisos, contar los avances, también manifestar las debilidades”, explicó Pomata durante la entrevista radial.

Conformación de la delegación nacional:

Alicia Pomata Gunsett, Ministra de la Mujer (Jefa de Delegación); Rodrigo Nicora, Ministro de Justicia; Jorge Bogarín González, Presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral; María Carolina Llanes, Ministra de la Corte Suprema de Justicia; Javier Dejesús Esquivel, Ministro de la Defensa Pública; Diana Verónica Arguello, Viceministra de Desarrollo Regional para la Niñez y la Adolescencia del MINNA; Diputada Nacional María Rocío Abed, Presidenta de la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer de la Cámara de Diputados; Diputada Nacional Jazmín Narváez, Vicepresidenta de la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer de la Cámara de Diputados; Rossana Melgarejo, Directora de la Comisión de Equidad Social e igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer de la Cámara de Diputados; Patricia Luchin, Directora General de Promoción a la Mujer Trabajadora del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Rafael Escobar Sarubbi, Director General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia; Silvia López Safi, Directora de la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia; Natalia Moreno, Directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; Mirta Benítez, Jefa de Género, Mujer e Inclusión Social del Ministerio de Relaciones Exteriores; Amalia Franco, funcionaria de la Unidad General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; Félix Giménez, Director General de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio de la Mujer.

La ministra también comparó la delegación paraguaya con las de otros países que participan del mismo proceso de evaluación. Afirmó que en 2017 la representación fue de 25 personas y que este año otras delegaciones internacionales tienen entre 30 y 40 integrantes.

No obstante, la cantidad de participantes de otros países no determina por sí sola si el número de representantes paraguayos es necesario ni cuánto costará su traslado y estadía.

Ministra admite que no controla la lista

Consultada sobre la presencia de legisladoras cartistas cuestionadas por sus posiciones respecto a las políticas de género, Pomata respondió que no puede decidir quién integra las delegaciones designadas por otros poderes del Estado. “Yo no puedo en otro Poder del Estado manifestar quién viene y quién no viene”, señaló.

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La ministra explicó que el Ministerio de la Mujer envió las comunicaciones correspondientes a las presidencias de ambas cámaras del Congreso y que estas identificaron a sus representantes.

Durante la entrevista, confirmó que las diputadas María Rocío Abed y Jazmín Narváez forman parte de la nómina acreditada. Pomata insistió en que el objetivo del encuentro es construir consensos y evitar retrocesos en materia de derechos de las mujeres.

¿Viajó Alicia Pomata en primera clase?

La ministra reconoció que viajó en primera clase y explicó que tomó esa decisión por un problema de salud. “Yo viajé esta vez, pero ya hice una compensación con mi viático”, manifestó. Según relató, tiene un problema discal entre las vértebras L2 y L3, motivo por el cual solicitó viajar en esa categoría.

Pomata aseguró que compensará el gasto mediante la devolución de parte de sus viáticos y que la operación será transparentada para que pueda ser consultada públicamente. Agregó que habitualmente viaja en clase económica cuando no se trata de viajes en los que es invitada.

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La documentación del Ministerio de Relaciones Exteriores citada en la publicación anterior identificaba una comitiva inicialmente prevista de 19 integrantes. Posteriormente, la diputada cartista Bettina Aguilera comunicó que desistía de viajar, mientras que Pomata aclaró que algunas personas incluidas inicialmente no fueron acreditadas, entre ellas el cartista Rodrigo Gamarra y la ministra de Trabajo, Mónica Recalde.

La ministra sostuvo que la lista definitiva es la de los representantes habilitados para participar del diálogo ante el CEDAW. El examen internacional constituye una instancia relevante para evaluar las políticas públicas paraguayas en materia de igualdad y protección de los derechos de las mujeres.