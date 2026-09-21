La FAO e instituciones regionales visitan la planta de Comepar y evalúan el modelo de alimentación escolar

La jornada tuvo como eje el intercambio de experiencias en materia de alimentación escolar, a partir del interés de la misión técnica por conocer iniciativas y buenas prácticas desarrolladas en Paraguay.

En este marco, COMEPAR compartió la experiencia construida a partir de su trabajo en el sector de la alimentación escolar, en línea con su propósito de “Alimentamos el futuro de nuestro país”, que orienta una operación especializada en la elaboración y provisión de alimentos a gran escala.

Como parte de la visita, los representantes de la FAO de Paraguay-Panamá y las delegaciones participantes recorrieron la planta industrial de COMEPAR donde conocieron de primera mano su infraestructura, tecnología y procesos productivos, así como la capacidad de una operación dedicada a la elaboración de alimentos para miles de estudiantes.

El recorrido permitió mostrar las distintas etapas que forman parte de la operación y los procesos implementados para garantizar la calidad y seguridad de los alimentos. La planta cuenta con una capacidad de producción de 100 toneladas de alimentos por día y permite elaborar más de 200.000 platos diarios. A la fecha, COMEPAR lleva más de 126.000.000 de platos servidos, reflejo de la dimensión de una operación orientada a atender servicios de alimentación a gran escala.

Para COMEPAR, el encuentro representó una oportunidad para compartir la experiencia desarrollada en Paraguay y poner en valor las capacidades de la operación, como parte de un intercambio regional en torno a la alimentación escolar. “Nos alegra ser referentes que nuestra planta de producción sea modelo, poder abrir las puertas y compartir con la región una experiencia que fuimos construyendo desde Paraguay. Estos encuentros también nos permiten aprender de otras realidades y seguir fortaleciendo nuestro trabajo”, señaló Javier Genez, presidente del directorio de COMEPAR.

Entre los participantes estuvieron Israel Ríos, oficial de Nutrición de la FAO Panamá, y Najla Veloso, secretaria ejecutiva de la Red de Alimentación Escolar Sostenible (RAES), junto con representantes de la INABIE de República Dominicana que integraron la misión técnica. La agenda tuvo el acompañamiento de representantes del Gobierno de Paraguay, mediante el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE), el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y otras instituciones vinculadas al Programa Hambre Cero.

La misión técnica se desarrolló en el marco de la Cooperación Sur-Sur Trilateral Brasil-FAO, la Agenda Regional para la Alimentación Escolar Sostenible en América Latina y el Caribe y la Red de Alimentación Escolar Sostenible (RAES).

Acerca de COMEPAR

Guiada por el propósito de “Alimentamos el futuro de nuestro país”, COMEPAR es una empresa paraguaya fundada en 2012, dedicada a la elaboración y provisión de alimentos a gran escala, con foco en el sector institucional. A lo largo de su trayectoria, ha consolidado su crecimiento sostenido mediante la implementación de estándares internacionales de calidad e inocuidad.

Actualmente, COMEPAR genera empleo directo para más de 3.000 colaboradores con un impacto indirecto que alcanza a más de 11.000 personas en toda su cadena de valor. Su principal servicio es la provisión de almuerzo escolar, llegando a más de 650 instituciones educativas en los departamentos Central y Alto Paraná, contribuyendo al bienestar y desarrollo de miles de niños, niñas y adolescentes en el país.