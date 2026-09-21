Empresariales
21 de septiembre de 2026 a la - 19:41

Sueñolar celebra 30 años con descuentos y el sorteo de un departamento

Sueñolar sorteará departamento amoblado a estrenar por su aniversario.
Sueñolar sorteará departamento amoblado a estrenar por su aniversario.

En el marco de la celebración de sus 30 años de trayectoria, Sueñolar prepara cinco días de beneficios especiales para festejar junto a las familias paraguayas.

Por ABC Color
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Del jueves 17 al lunes 21 de septiembre, los clientes podrán acceder a descuentos de hasta el 60%, además de 18 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú y vouchers de regalo en compras seleccionadas.

La celebración forma parte de la campaña aniversario “Donde nacen tus historias”, que conmemora tres décadas de Sueñolar acompañando a los hogares paraguayos con propuestas para dormitorio, living, comedor y distintos espacios del hogar.

Además de los beneficios exclusivos por aniversario, todas las compras realizadas en Sueñolar generan cupones para participar del gran sorteo de un departamento a estrenar completamente amoblado, uno de los principales atractivos de la campaña por los 30 años de la marca.

Como beneficio adicional, quienes adquieran sommiers de línea alta duplican sus cupones, aumentando sus oportunidades de participar del gran sorteo.

Con esta celebración, Sueñolar busca agradecer la confianza de sus clientes a lo largo de estas tres décadas, invitándolos a ser parte de cinco días especialmente preparados para festejar su aniversario con más beneficios, más oportunidades y la posibilidad de comenzar una nueva historia en un hogar propio.