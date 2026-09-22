Sudameris y la Universidad San Carlos firman alianza estratégica

Esta alianza representa un paso importante en la construcción de herramientas que contribuyan al crecimiento personal, académico y profesional de los estudiantes, fortaleciendo el vínculo entre el sector financiero y el ámbito educativo.

“En Sudameris creemos que la educación es uno de los principales motores del desarrollo. Por eso, buscamos generar alianzas que acerquen oportunidades concretas a los estudiantes, brindándoles herramientas financieras que acompañen sus proyectos y contribuyan a alcanzar sus metas”, señalaron representantes de la entidad bancaria.

Por su parte, la Universidad San Carlos reafirma mediante esta alianza su compromiso con la generación de oportunidades que aporten valor a la experiencia educativa de sus estudiantes, promoviendo beneficios dirigidos a su bienestar y desarrollo integral.

A través de este acuerdo, los estudiantes de la Universidad San Carlos podrán acceder a hasta 12 cuotas sin intereses en pagos realizados con tarjetas de crédito Sudameris. Como parte de la propuesta de valor, Sudameris pondrá además a disposición de la comunidad educativa soluciones diseñadas para facilitar la gestión financiera cotidiana, incluyendo la apertura de cuentas, acceso a tarjetas y otros productos y servicios que acompañen las distintas etapas de la vida universitaria.

De esta manera, Sudameris y la Universidad San Carlos formalizan una alianza estratégica basada en objetivos comunes, orientada a seguir generando valor y oportunidades para su comunidad.