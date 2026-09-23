Indega:70 años de legado familiar, una historia que sigue creciendo

Sus orígenes se remontan a 1952, cuando el Dr. Carlos Alfaro inició sus actividades comerciales en una pequeña oficina ubicada sobre la calle Estrella, en Asunción.

Bajo la denominación de Carlos Alfaro, la empresa comenzó dedicándose al acopio, procesamiento y exportación de subproductos ganaderos, teniendo a los huesos entre sus primeros productos destinados a mercados internacionales.

Con esfuerzo, visión y capacidad de adaptación, la empresa fue ampliando sus operaciones y diversificando sus actividades dentro del sector ganadero, fortaleciendo progresivamente su presencia en mercados internacionales.

A lo largo de estas siete décadas, Indega S.A. evolucionó sin perder los valores que marcaron su origen, transformándose en una compañía referente en alimentos, consumo masivo y nuevas categorías, acompañando la vida cotidiana de miles de familias paraguayas.

70 años de historia, trabajo y crecimiento que continúan proyectándose hacia el futuro.