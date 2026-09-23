Empresariales
23 de septiembre de 2026 a la - 07:17

Indega:70 años de legado familiar, una historia que sigue creciendo

Ocho personas sentadas: mujeres con chaquetas y blusas, hombres con camisetas, en una mesa con documentos y productos embasados.
Indega celebra 70 años de trayectoria acompañando a las familias paraguayas con tradición y calidad en su emblemática yerba mate y productosGentileza

Desde la visión del Dr. Carlos Alfaro hasta convertirse en una empresa presente en miles de hogares paraguayos, Indega S.A. construyó una trayectoria marcada por el trabajo, la innovación y el compromiso de varias generaciones.

Por ABC Color
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Sus orígenes se remontan a 1952, cuando el Dr. Carlos Alfaro inició sus actividades comerciales en una pequeña oficina ubicada sobre la calle Estrella, en Asunción.

INDEGA. Dr. Carlos Alfaro en retrato formal, vistiendo traje y corbata, con fondo neutro.
El Dr. Carlos Alfaro.

Bajo la denominación de Carlos Alfaro, la empresa comenzó dedicándose al acopio, procesamiento y exportación de subproductos ganaderos, teniendo a los huesos entre sus primeros productos destinados a mercados internacionales.

Con esfuerzo, visión y capacidad de adaptación, la empresa fue ampliando sus operaciones y diversificando sus actividades dentro del sector ganadero, fortaleciendo progresivamente su presencia en mercados internacionales.

Paquete de yerba mate Indega en colores verdes con etiqueta que destaca su calidad y origen paraguayo.
Con esfuerzo, visión y capacidad de adaptación, la empresa fue ampliando sus operaciones

A lo largo de estas siete décadas, Indega S.A. evolucionó sin perder los valores que marcaron su origen, transformándose en una compañía referente en alimentos, consumo masivo y nuevas categorías, acompañando la vida cotidiana de miles de familias paraguayas.

70 años de historia, trabajo y crecimiento que continúan proyectándose hacia el futuro.