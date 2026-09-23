Porsche Cayenne Turbo Electric llegó a Paraguay

El Cayenne Turbo Electric acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y alcanza una velocidad máxima cercana a los 260 km/h. Su batería permite una carga del 10% al 80% en solo 16 minutos, bajo condiciones óptimas, mientras que el sistema de regeneración recupera hasta 600 kW de energía.
El modelo también ofrece una capacidad de arrastre de hasta 3.500 kg, amplio espacio interior, maletero delantero y trasero y una nueva generación de tecnología a bordo, incluyendo la mayor superficie de pantalla utilizada hasta ahora en un Porsche.
La presentación contó con Miguel Carrizosa, presidente de Diesa, además de representantes de Porsche Paraguay y Porsche Latin America.