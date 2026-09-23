Empresariales
23 de septiembre de 2026 a la - 15:24

Porsche Cayenne Turbo Electric llegó a Paraguay

Miguel Carrizosa en traje oscuro presenta el Porsche Cayenne eléctrico, rodeado de una audiencia interesante en un salón decorado.
Pedro Gonzalez

Diesa presentó en Paraguay el nuevo Porsche Cayenne Turbo Electric, el modelo de producción más potente en la historia de la marca alemana, con 1.156 CV. En un encuentro con clientes, la firma dio a conocer las prestaciones de este SUV eléctrico, que combina alto desempeño, tecnología y autonomía de hasta 642 kilómetros.

Por ABC Color
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El Cayenne Turbo Electric acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y alcanza una velocidad máxima cercana a los 260 km/h. Su batería permite una carga del 10% al 80% en solo 16 minutos, bajo condiciones óptimas, mientras que el sistema de regeneración recupera hasta 600 kW de energía.

El modelo también ofrece una capacidad de arrastre de hasta 3.500 kg, amplio espacio interior, maletero delantero y trasero y una nueva generación de tecnología a bordo, incluyendo la mayor superficie de pantalla utilizada hasta ahora en un Porsche.

La presentación contó con Miguel Carrizosa, presidente de Diesa, además de representantes de Porsche Paraguay y Porsche Latin America.