Grupo La Perseverancia: 90 años de trabajo y compromiso con el Paraguay

La historia del Grupo se inició cuando Pedro Zuccolillo, proveniente de una familia italiana, comenzó su actividad como agricultor y se destacó por su visión comercial. En 1946 instaló un aserradero que llegó a convertirse en uno de los más relevantes del país. La madera paraguaya elaborada por La Perseverancia abasteció al mercado nacional y llegó a más de 50 países, con clientes en ciudades como Londres, Madrid, Milán, Tokio y Nueva York.

Ese primer impulso industrial sentó las bases de una cultura empresarial resumida en el lema institucional “Solo el trabajo construye”.

Con el paso de las décadas, las siguientes generaciones ampliaron y diversificaron las operaciones hacia la producción agrícola, ganadera y forestal; la comercialización de maquinaria agropecuaria e industrial; el transporte y el sector automotor; los servicios financieros; la tecnología y los desarrollos inmobiliarios.

Actualmente, el Grupo La Perseverancia reúne empresas y proyectos como Forestal y Ganadera Don Pedro, Distrito Perseverancia, Todegol, Bangor, Fapasisa, Timbo, Magno y Fortín Patria. Cada una expresa, desde su propio sector, una misma vocación: identificar oportunidades de crecimiento, formar equipos sólidos y generar valor sostenible para el país.

Una visión que evoluciona con cada generación

A lo largo de 90 años, La Perseverancia acompañó la evolución de Asunción y del Paraguay, adaptándose a nuevos contextos sin perder su identidad. La tercera y cuarta generación de la familia Zuccolillo continúan hoy la visión del fundador con una mirada puesta en el futuro, combinando experiencia, innovación y un compromiso permanente con la calidad y el cumplimiento.

En esa continuidad se inscribe Distrito Perseverancia, el proyecto de usos mixtos que marca una nueva etapa en la historia del Grupo y propone una forma diferente de vivir la ciudad. Desarrollado sobre un predio arbolado de siete hectáreas y con más de 300.000 m² de construcción proyectada, integra residencias, oficinas, comercios, gastronomía, entretenimiento, servicios, plazas y parques abiertos en un entorno concebido para priorizar a las personas.

El máster plan fue desarrollado junto con el estudio mexicano Sordo Madaleno, reconocido internacionalmente por su experiencia en proyectos de usos mixtos. Su concepto de valle urbano combina arquitectura, paisajismo y movilidad peatonal para crear un barrio planificado y accesible, integrado a la vida de Asunción.

Distrito Perseverancia, un nuevo destino para Asunción

Distrito Perseverancia reúne más de 150 propuestas comerciales en paseos peatonales con tiendas nacionales e internacionales, moda, diseño, hogar, deportes, entretenimiento, wellness, servicios y una amplia oferta gastronómica. A ello se suman las residencias y el campus corporativo, configurando un ecosistema en el que es posible vivir, trabajar, encontrarse y disfrutar en un mismo lugar.

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Uno de sus principales diferenciales es el Parque Elevado, un espacio al aire libre de más de 11.000 m², ubicado sobre el sector de Experiencias. Con árboles nativos, fuentes de agua, vegetación y recorridos para el encuentro y la actividad física, el parque funciona como el corazón verde del proyecto y fortalece el vínculo entre naturaleza, comunidad y vida urbana.

La sostenibilidad también ocupa un lugar central. Distrito Perseverancia fue certificado como Proyecto Altamente Sostenible por el Paraguay Green Building Council, mientras que la Torre Marfil del campus corporativo se desarrolla bajo estándares LEED, con criterios de eficiencia energética, uso responsable del agua y selección consciente de materiales y equipamientos.

Al cumplir 90 años, el Grupo La Perseverancia honra una historia construida con trabajo y, al mismo tiempo, renueva su apuesta por el futuro. Distrito Perseverancia materializa esa evolución: una inversión de largo plazo que recupera el valor de la vida de barrio, incorpora estándares contemporáneos y contribuye a posicionar a Asunción como una ciudad más conectada, dinámica, verde y atractiva.