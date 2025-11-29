Distrito Perseverancia presenta un barrio abierto en Asunción

El proyecto nace con una premisa clara: volver a habitar la ciudad caminándola, sintiéndola y disfrutándola, integrando naturaleza, diseño, arte, gastronomía y bienestar en un mismo destino.

Durante la inauguración los asistentes recorrieron las calles peatonales, galerías abiertas y jardines arbolados, donde ya operan diversas marcas alineadas al concepto del buen vivir.

El tour incluyó estaciones temáticas que revelaron el origen del proyecto, inspirado en la historia del predio La Perseverancia y en los grabados de Edith Jiménez, cuya obra dio vida al logo del barrio.

La jornada también permitió conocer el Parque Elevado, un espacio que ofrece naturaleza y vistas privilegiadas, así como La Casona, ícono arquitectónico restaurado que rinde homenaje a la elegancia asuncena.

En este marco se presentó Residencias Cedros, la quinta torre que se suma al desarrollo.

El recorrido incluyó experiencias artísticas, música en vivo y propuestas gastronómicas, destacando el espíritu vibrante del nuevo polo urbano. Con este lanzamiento, Grupo La Perseverancia reafirma su visión de recuperar la vida de barrio y ofrecer un lugar donde el lujo se traduzca en tiempo, naturaleza y comunidad.

Con su apertura, Distrito Perseverancia inaugura una nueva forma de relacionarnos con Asunción: una ciudad más caminable, más verde y más humana.

El nuevo espacio ya está abierto para que Asunción lo viva paso a paso.