Empresariales
24 de septiembre de 2026 a la - 18:15

Nestlé impulsa la campaña #SeparáNa para fortalecer el reciclaje

Mujer sonriente en conjunto claro y chaqueta oscura, en ambiente festivo con luces rosas y un hombre detrás de un mostrador.
Adriana Ortiz Miltos, gerente de comunicaciones corporativas de Nestlé. Pedro Gonzalez

En alianza con Mi País Sin Residuos y la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay, Nestlé Paraguay acompañó el lanzamiento de #SeparáNa, iniciativa que busca visibilizar el recorrido de los residuos y promover una mayor cultura de separación y reciclaje. La propuesta apunta a fortalecer la cadena de recuperación de materiales y avanzar hacia una economía más circular.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Nestlé Paraguay participó en el lanzamiento de #SeparáNa, la nueva etapa de comunicación de Mi País Sin Residuos (MPSR), desarrollada para acercar a la ciudadanía al funcionamiento de la cadena de reciclaje en el país. La presentación se realizó en Distrito Perseverancia, en el marco de la Semana de la Sostenibilidad, con la presencia de representantes de la industria, organizaciones y otros actores vinculados a la gestión de residuos.

Dos mujeres con diademas rojas y chaquetas claras sonríen mientras preparan café en un ambiente iluminado.
Nestlé ofreció un espacio donde los invitados pudieron reciclar envases de la marca.

La iniciativa propone mostrar qué ocurre con los materiales después de ser descartados y poner en perspectiva el trabajo que sostiene el circuito de recuperación. Durante el encuentro, una experiencia inmersiva permitió conocer el recorrido de un envase reciclado, desde la separación en origen hasta su llegada a centros de acopio y su posterior transformación en nuevos productos.

Stand de reciclaje con envases etiquetados y textos en verde y morado, destacando la iniciativa 'Mi país sin residuos'.
Mi País Sin Residuos busca fomentar la separación de residuos.

Desde Nestlé Paraguay destacaron la importancia de generar espacios de diálogo sobre los desafíos y oportunidades del reciclaje, promoviendo una mayor participación de empresas y ciudadanos. MPSR articula a industrias, recicladores, centros de acopio, municipios y ciudadanía, en una cadena que reúne a más de 2.500 centros de acopio y 25.000 recicladores en todo el país.