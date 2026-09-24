Nestlé impulsa la campaña #SeparáNa para fortalecer el reciclaje

Nestlé Paraguay participó en el lanzamiento de #SeparáNa, la nueva etapa de comunicación de Mi País Sin Residuos (MPSR), desarrollada para acercar a la ciudadanía al funcionamiento de la cadena de reciclaje en el país. La presentación se realizó en Distrito Perseverancia, en el marco de la Semana de la Sostenibilidad, con la presencia de representantes de la industria, organizaciones y otros actores vinculados a la gestión de residuos.

La iniciativa propone mostrar qué ocurre con los materiales después de ser descartados y poner en perspectiva el trabajo que sostiene el circuito de recuperación. Durante el encuentro, una experiencia inmersiva permitió conocer el recorrido de un envase reciclado, desde la separación en origen hasta su llegada a centros de acopio y su posterior transformación en nuevos productos.

Desde Nestlé Paraguay destacaron la importancia de generar espacios de diálogo sobre los desafíos y oportunidades del reciclaje, promoviendo una mayor participación de empresas y ciudadanos. MPSR articula a industrias, recicladores, centros de acopio, municipios y ciudadanía, en una cadena que reúne a más de 2.500 centros de acopio y 25.000 recicladores en todo el país.