Mariano suma a su nueva ampliación el futuro Centro Médico La Costa Mariano

La firma del contrato marca el inicio del desarrollo de un proyecto que contempla aproximadamente 4.000 m² destinados a infraestructura de salud, vinculados directamente al centro comercial.

La llegada de La Costa Mariano amplía la propuesta de valor del proyecto de renovación y ampliación del centro comercial, incorporando un servicio de alta relevancia para Mariano Roque Alonso y su área de influencia. El objetivo es que quienes viven, trabajan y visitan la zona puedan acceder a una oferta integral de servicios médicos de primer nivel, dentro de un complejo pensado para responder a distintas necesidades de la vida cotidiana.

La Costa Mariano: una propuesta integral de salud

La Costa Mariano será concebido como un centro médico de atención ambulatoria e incluirá consultorios médicos generales, centro de diagnóstico por imágenes, laboratorio, fisioterapia y rehabilitación, Drugstore Asismed, enfermería de soporte y centro de curaciones.

Asimismo, está prevista la incorporación de un centro médico de especialidades, como clínica médica, área de la mujer, pediatría, odontología, dermatología y medicina deportiva, además de otras especialidades y proyectos vinculados al ámbito de la salud que podrán incorporarse conforme avance el desarrollo.

El proyecto se encuentra actualmente en etapa de desarrollo, con una apertura estimada para 2029.

Un nuevo Mariano

La incorporación de La Costa Mariano se enmarca en el proceso de ampliación y transformación de Mariano, que busca evolucionar del tradicional centro comercial hacia un nuevo polo urbano de usos mixtos, integrando distintas experiencias y servicios en un mismo lugar.

La nueva etapa del proyecto contempla la expansión de la oferta comercial y la incorporación de nuevos componentes que permitirán fortalecer a Mariano como un punto de encuentro y servicios para una zona de importante crecimiento.

“La incorporación de La Costa Mariano representa muy bien lo que estamos construyendo con el nuevo Mariano. Queremos evolucionar hacia un complejo que forme parte cada vez más de la vida cotidiana de las personas, integrando comercio, servicios y ahora también una propuesta de salud de primer nivel. Esta alianza es un paso muy importante dentro de esa transformación”, resalta Jorge Mendelzon, director del Grupo Azeta.

“La Costa Mariano nos permitirá acercar una propuesta integral de atención médica ambulatoria a una zona en pleno desarrollo, con una infraestructura y tecnología de vanguardia, pensada para acompañar a las personas y sus familias en distintas necesidades de salud. Estamos muy entusiasmados de formar parte de esta nueva etapa de Mariano”, destaca Julio Ferrari, director del Grupo Asismed.

Una alianza con mirada de largo plazo

La firma entre ambas organizaciones representa el comienzo de un proceso de trabajo conjunto que se desarrollará durante los próximos años, acompañando tanto la evolución del nuevo centro médico como el crecimiento del complejo Mariano.

Con este acuerdo, Mariano continúa avanzando en su transformación y suma a La Costa Mariano como uno de los actores que formarán parte de esta nueva etapa del proyecto.