PM celebra 12 años de evolución en los medios

PM Media celebra 12 años de trayectoria acompañando a marcas nacionales y regionales y siendo parte de la evolución de una industria que, durante este tiempo, incorporó nuevas plataformas, herramientas y formas de conectar con las audiencias.

Como parte de este nuevo aniversario, la empresa reafirma su apuesta por una comunicación cada vez más integrada, estratégica y adaptada a las nuevas necesidades de las marcas, combinando experiencia, tecnología, análisis y creatividad para generar propuestas que respondan a los desafíos actuales del mercado.

La agencia forma parte de PM HUB, un ecosistema integrado por 11 empresas que brinda soluciones a más de 120 marcas en Paraguay y la región, integrando distintas especialidades para acompañar las necesidades de comunicación de cada cliente.