Empresariales
26 de septiembre de 2026 a la - 01:00

PM celebra 12 años de evolución en los medios

Equipo de la Agencia PM.
Equipo de la Agencia PM.Gentileza

La agencia PM conmemora un nuevo aniversario en un escenario donde la transformación de los medios, la tecnología y los hábitos de consumo redefinen constantemente la manera de comunicar.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

PM Media celebra 12 años de trayectoria acompañando a marcas nacionales y regionales y siendo parte de la evolución de una industria que, durante este tiempo, incorporó nuevas plataformas, herramientas y formas de conectar con las audiencias.

Como parte de este nuevo aniversario, la empresa reafirma su apuesta por una comunicación cada vez más integrada, estratégica y adaptada a las nuevas necesidades de las marcas, combinando experiencia, tecnología, análisis y creatividad para generar propuestas que respondan a los desafíos actuales del mercado.

La agencia forma parte de PM HUB, un ecosistema integrado por 11 empresas que brinda soluciones a más de 120 marcas en Paraguay y la región, integrando distintas especialidades para acompañar las necesidades de comunicación de cada cliente.