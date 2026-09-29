Geely EX2: el nuevo hatchback 100% eléctrico llegó a Paraguay

El EX2 combina un motor eléctrico de 85 kW (116 CV) y 150 Nm de torque con una batería de fosfato de hierro y litio (LFP) de 39,4 kWh. Ofrece una autonomía de hasta 395 km en ciclo NEDC (hasta 325 km en ciclo WLTP), suficiente para cubrir el uso diario en ciudad y escapadas de fin de semana con una sola carga.

Con 4.135 mm de largo y una altura de 1.580 mm —varios centímetros por encima de la de un hatchback convencional—, el EX2 gana en espacio de cabeza y facilidad para subir y bajar sin resignar la agilidad de un auto compacto.

Esa altura, sumada a una distancia entre ejes de 2.650 mm, amplía el espacio interior y convierte al EX2 en un hatch alto, cómodo tanto para el uso diario en la ciudad como para viajes más largos en familia. Su interior incluye una pantalla táctil central de 14,6 pulgadas, panel de instrumentos de 8,8 pulgadas, sistema de infoentretenimiento FLYME AUTO con Apple CarPlay y Android Auto en ambas versiones.

En su tope de gama encontramos además cargador inalámbrico para celular y climatizador, cámara panorámica de 540°, asistente de frenado (ABS/EBD/BAS), control de estabilidad (ESC) y un paquete ADAS con control de crucero adaptativo (ACC), frenado autónomo de emergencia (AEB) y alerta de salida de carril (LDW).

El Geely EX2 está disponible en Paraguay en dos versiones, Pro y Max, desde US$ 18.000 en la red de sucursales de Automotor. Incluye garantía de 8 años o 150.000 km para la batería.