Simulador D’Hondt: calculá cuántas bancas gana cada partido en tu municipio

Durante el conteo de votos de estas elecciones municipales, los lectores pueden proyectar el reparto de bancas sin complicaciones matemáticas. El simulador del Sistema D’Hondt permite elegir la cantidad de escaños en juego —los 24 de Asunción, o los 12 y 9 concejales del resto de los distritos del país— e ingresar los votos de cada lista. De forma inmediata, el sistema aplica la fórmula D’Hondt dividiendo los sufragios de cada fuerza y ordenando los coeficientes más altos para mostrar quiénes integrarán el legislativo local a partir del 3 de noviembre.

La herramienta también aclara el panorama real de la competencia: mientras los votos en blanco se computan como válidos para medir la participación ciudadana, no intervienen en el cálculo de bancas. De esta manera, el usuario puede comprobar minuto a minuto el cociente de corte exacto para ganar un lugar y ver cómo cada voto define las últimas bancas en disputa entre los partidos.

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