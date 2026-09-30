Empresariales
30 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Banco GNB incorpora los CDA-D a su oferta digital

Mujer con camisa verde claro sentada en el suelo, sosteniendo un perro marrón claro sobre su regazo mientras usa una laptop.
Gentileza

Banco GNB Paraguay se suma a la digitalización de los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), incorporando los CDA-D, una modalidad en la que estos instrumentos pasan de un formato físico a un registro completamente digital.

Por ABC Color
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La iniciativa forma parte del proceso de desmaterialización impulsado por el Banco Central del Paraguay (BCP), bajo la Resolución G.G. N.º 100/2026. Los certificados son emitidos y registrados mediante anotaciones en cuenta y cuentan con custodia en la Depositaria de Valores (DEPO) del BCP.

Para los clientes de GNB, la contratación mantiene los canales habituales y el acompañamiento personalizado de los ejecutivos, mientras que la información de los CDA vigentes puede consultarse desde la aplicación móvil GNB. La nueva modalidad elimina la necesidad de recibir y conservar un título físico, aportando mayor seguridad, trazabilidad y eficiencia en la gestión.

“Queremos que nuestros clientes puedan acceder a esta evolución manteniendo el acompañamiento cercano y personalizado”, señaló Lilian Villalba, gerente general de Banco GNB Paraguay.