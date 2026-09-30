Banco GNB incorpora los CDA-D a su oferta digital

La iniciativa forma parte del proceso de desmaterialización impulsado por el Banco Central del Paraguay (BCP), bajo la Resolución G.G. N.º 100/2026. Los certificados son emitidos y registrados mediante anotaciones en cuenta y cuentan con custodia en la Depositaria de Valores (DEPO) del BCP.

Para los clientes de GNB, la contratación mantiene los canales habituales y el acompañamiento personalizado de los ejecutivos, mientras que la información de los CDA vigentes puede consultarse desde la aplicación móvil GNB. La nueva modalidad elimina la necesidad de recibir y conservar un título físico, aportando mayor seguridad, trazabilidad y eficiencia en la gestión.

“Queremos que nuestros clientes puedan acceder a esta evolución manteniendo el acompañamiento cercano y personalizado”, señaló Lilian Villalba, gerente general de Banco GNB Paraguay.