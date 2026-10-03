Coca-Cola mostró su modelo de gestión eficiente en Buildgreen

El encuentro, desarrollado en el marco de la Semana de la Sostenibilidad, tuvo lugar en el Club Centenario y abordó cinco grandes ejes: políticas públicas, uso eficiente de los recursos, economía circular, finanzas sostenibles y construcción sostenible.

La jornada incluyó paneles, casos de éxito, conferencias y presentaciones empresariales.

En este contexto, Luciano Cicconi, gerente corporativo de Sustentabilidad y Riesgos de Coca-Cola Andina, grupo al cual pertenece Coca-Cola Paresa, participó del panel “Gestión Integral de Recursos en la industria”, donde compartió la experiencia de la compañía y destacó la importancia de incorporar la eficiencia en el uso de los recursos como parte de la estrategia y de la competitividad industrial.

Durante su intervención, Cicconi abordó el trabajo que Coca-Cola Andina viene desarrollando para medir, gestionar y reducir el impacto de sus operaciones, poniendo como ejemplos la eficiencia en el uso del agua, la medición de la huella de carbono, las acciones orientadas a disminuir emisiones en diferentes alcances y los avances en materia de electrificación.

En el caso de Coca-Cola Paresa, la gestión hídrica constituye uno de los ejemplos de este enfoque. La compañía viene incorporando tecnologías y mejoras en sus procesos productivos para utilizar el agua de manera cada vez más eficiente, incluyendo sistemas de medición online y automatizada que permiten monitorear su consumo en planta en tiempo real.

Esta mirada da continuidad al trabajo presentado anteriormente por Cicconi en Paraguay.