Depósitos públicos coinciden con préstamos de Ueno a vinculadas

De los documentos examinados por nuestro diario, hay operaciones que deben ser explicadas cuanto antes por el Banco Central del Paraguay (BCP). El Grupo Vázquez no solo creó empresas a las que desembolsaba millonarios préstamos procedentes de Ueno Bank, el banco que concentra unos 850 millones de dólares de fondos públicos y del IPS. Estos préstamos llegaron a superar el tope legal establecido y estaban bajo la lupa de distintas unidades del Banco Central del Paraguay (BCP). Hay algo más: las operaciones crediticias desembolsadas a las empresas vinculadas coincidían con inyecciones de dinero público.

COINCIDÍAN INYECCIONES DE FONDOS PÚBLICOS CON OPERACIONES

Mientras el Instituto de Previsión Social (IPS) y otros entes del Estado depositaban sus fondos en Ueno Bank (del Grupo Vázquez SAE). casi en paralelo, y en las mismas fechas, la entidad bancaria desembolsaba préstamos a sus empresas vinculadas. Así habría funcionado el circuito coincidente y casi milimétrico en cifras según se desprende de la comparación entre el informe de la Intendencia de Supervisión de Entidades Financieras Sistémicas (EFS) del Banco Central del Paraguay (BCP), las planillas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y las del IPS. Estas operaciones se registraron entre septiembre de 2025 y abril de este año.

Según planillas del MEF, hasta agosto del año pasado, Ueno Bank custodiaba US$ 624 millones en fondos públicos y del IPS. Un mes después, para setiembre, la cifra trepó a US$ 660 millones, lo que significó un incremento de US$ 36 millones en apenas 30 días.

En paralelo, y coincidentemente, el 26 de septiembre de 2025, Ueno Bank concedió tres préstamos por un monto bastante similar al que había incrementado IPS en sus depósitos. Desembolsaron casi US$ 38,9 millones a sus firmas vinculadas Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA. Ese mismo día, Grupo M SA transfirió los fondos del préstamo a otras empresas del mismo conglomerado –Itti y Redisa (Red Digital SA)– para cubrir sobregiros en sus cuentas, según detallaron los supervisores.

Por su parte, Mowi SA y Grupo Hendy SA comenzaron a mover los fondos el 30 de septiembre; la primera de las nombradas movió el dinero hacia Itti y Redipro (Red Digital de Procesamiento SA), mientras que la segunda movió hacia Itti y Redisa.

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En apretada síntesis, Ueno Bank captó de IPS la suma de US$ 36 millones y prestó a sus empresas vinculadas el monto de US$ 38,9 millones. En el medio, hubo apenas una diferencia de US$ 2,9 millones.

DINERO DEL FONDO DE JUBILACIONES

Un patrón similar se repitió en diciembre de 2025. Aunque Ueno Bank registró una baja en el total general de fondos públicos bajo su custodia, incrementó sustancialmente sus Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA), con una inyección clave de US$ 13 millones del fondo de jubilaciones del IPS.

Además de este dinero del IPS, el MEF reporta otros US$ 3 millones en CDA, con lo cual la inyección total ascendió a unos 16 millones de dólares.

Sugestivamente, el 29 de diciembre de 2025 las firmas Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA obtuvieron nuevos préstamos de Ueno Bank por más de US$ 15 millones. Una cifra bastante similar a la inyección que consiguieron en ese mismo mes de diciembre.

US$ 203 MILLONES EN TRES MESES

Entre febrero y abril de este año, Ueno Bank sumó US$ 203 millones provenientes del sector público y del IPS, principalmente a través de depósitos a la vista y cuentas corrientes en dólares.

Coincidentemente, en abril de 2026, el banco otorgó nuevos préstamos y sobregiros en dólares a sus tres firmas vinculadas. Grupo Hendy SA –cuyo ingreso promedio mensual en 2025 era de G. 73 millones– accedió a un crédito a sola firma de US$ 14 millones, a una tasa del 8% y un plazo de 8 años, con el objetivo de cancelar de forma anticipada el préstamo concedido el 26 de septiembre de 2025.

A diferencia del préstamo que desembolsó Ueno Bank en setiembre de 2025 al Grupo Hendy SA –que fue pactado en guaraníes, al 12,5% de interés (más alta), y a 8 años de plazo– el nuevo crédito fue en condiciones más ventajosas. Es más, fue otorgado aunque el Grupo no había abonado hasta ese momento una sola cuota del préstamo, según constató el equipo auditor del BCP.

De igual forma, el 24 de abril de 2026, Ueno Bank otorgó también a Mowi SA un préstamo de US$ 5,3 millones al 8% de interés y a 7 años de plazo. Este dinero se destinó a cancelar de forma anticipada la deuda de G. 33.500 millones que la empresa había contraído con el mismo banco el 29 de diciembre de 2025 (pactada originalmente al 12,5% de interés).

Por su parte, Grupo M SA aparecía con sobregiros.

UN PEDIDO QUE DESTAPÓ TODO

El 7 de septiembre de 2026, los senadores cartistas Antonio Barrios, Natalicio Chase y Basilio “Bachi” Núñez (presidente del Congreso) presentaron una solicitud de informe al BCP sobre los límites prudenciales y operaciones vinculadas de Ueno Bank. La solicitud citaba un memorando emitido el 10 de julio de 2026 por el exgerente de supervisión Fernando Rivarola. En dicho documento, al que este diario tuvo acceso a la primera y última página, el exfuncionario advertía sobre los excesos de la entidad bancaria en la concesión de créditos a empresas vinculadas y denunciaba las “paupérrimas condiciones” en las que se otorgaron préstamos también a otras firmas: Aime SA Corredora de Seguros, Tuiu SA y Franede SA.

El 7 de octubre pasado, el BCP respondió al pedido del Congreso, pero ninguneó las advertencias hechas por Rivarola. Pese a ello, ABC accedió a otro informe técnico fechado el 8 de junio de 2026 (un mes antes del memorando del exgerente), en el cual la Intendencia de Supervisión de Entidades Financieras Sistémicas (EFS) detalla en profundidad los hallazgos sobre los préstamos a Grupo Hendy SA, Grupo M SA y Mowi SA.

El reporte evidencia la asignación de “montos desproporcionados” y “plazos extensos” concedidos sin un análisis acabado. Además, precisa que los desembolsos se concretaron tras la transferencia de las empresas a favor de empleados y exejecutivos del Grupo Vázquez.

En el caso de Mowi SA, figuraban como nuevos propietarios José Sala (exsubgerente de Ueno Bank) y Sergio Pizzurno (exgerente general del Grupo Vázquez y actual director comercial de la proveedora estatal Technoma SA).

En Grupo Hendy SA aparecían formalmente Vanessa Godoy (encargada de Talento Humano de Itti) y Óscar Urdapilleta (funcionario de esa misma firma). Finalmente, el 30 de septiembre de 2025, Grupo M SA pasó a manos de Óscar Urdapilleta y Diego Gómez (CEO de Hanoi SA / Monchis, firma perteneciente al Grupo Vázquez SAE).

Piden sostener confianza

La Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham Paraguay) emitió un comunicado en el que pidió sostener tres principios fundamentales que hacen a la confianza y solidez institucional de nuestro país para fortalecer el clima de negocios e inversiones. Señalan que se debe preservar la autonomía técnica del BCP y de los organismos de supervisión financiera y del mercado de valores, para que ejerzan sus funciones con criterios objetivos y conforme a la ley y que esta autonomía debe complementarse con la rendición de cuentas y el respeto a las atribuciones de control de las instituciones competentes. Piden promover una supervisión preventiva, oportuna y basada en riesgos, conforme a estándares internacionales, así como la aplicación consistente de las normas a todas las entidades supervisadas, ya que estos principios contribuyen a proteger a depositantes e inversionistas y a preservar la confianza en el sistema financiero.