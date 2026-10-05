Los e-commerce paraguayos ya pueden cobrar con PIX a clientes brasileños

La nueva opción está disponible directamente en el checkout de vPOS Ocasional de Bancard, permitiendo que los comercios que ya utilizan esta plataforma puedan recibir pagos de clientes brasileños a través de PIX, un medio de pago ampliamente incorporado a los hábitos de consumo en Brasil.

Para los comercios que ya operan con vPOS Ocasional, la incorporación de PIX no requiere una nueva integración ni representa un costo adicional.

La alternativa se suma directamente a los medios de pago disponibles en el checkout, facilitando la experiencia de compra para los consumidores brasileños y ampliando las opciones de pago para los comercios.

De las compras físicas al e-commerce

La llegada de PIX al comercio electrónico amplía una alternativa que Bancard ya ofrece en las compras presenciales.

En el 2024, Bancard ya había lanzado la opción de cobro a través del PIX en sus POS Azul, permitiendo que todos los comercios que cuentan con estos dispositivos puedan recibir pagos de consumidores brasileños mediante este medio de pago.

Ahora, esta posibilidad se extiende al canal online a través de vPOS de Bancard. De esta manera, PIX acompaña al consumidor brasileño en dos escenarios de compra: en el comercio físico y desde un e-commerce paraguayo.

“Con la incorporación de PIX a vPOS Ocasional buscamos facilitar la experiencia de compra de los consumidores brasileños y, al mismo tiempo, ayudar a los comercios paraguayos a ofrecer una alternativa de pago que sus clientes ya conocen y utilizan habitualmente”, señala André Basso, especialista de Productos de Bancard.

“La idea es que puedan recibir a un consumidor brasileño de manera simple, incorporando una alternativa más de pago y conectando la experiencia de compra física y digital”, agrega.

Una vez completada la compra, las operaciones pueden ser administradas y conciliadas desde el Portal de Comercios de Bancard, junto con las demás ventas realizadas por el establecimiento. La liquidación se realiza en guaraníes y en un plazo de hasta 48 horas hábiles.

¿Cómo funciona el pago con PIX?

El cliente selecciona PIX como medio de pago en el checkout, escanea el código QR generado y confirma la operación desde su aplicación bancaria o billetera.

Una vez realizado el pago, la transacción queda registrada y puede ser consultada por el comercio desde el Portal de Comercios.

Con esta incorporación, Bancard extiende al comercio electrónico una alternativa de pago que ya está disponible en los POS Azul y amplía las opciones para que los consumidores brasileños puedan utilizar PIX tanto en compras físicas como online en Paraguay.