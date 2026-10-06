BMW presentó la nueva moto F450 GS en el país

El modelo llega al segmento trail/adventure con agilidad, rendimiento y tecnología. La motocicleta incorpora un motor bicilíndrico de cuatro tiempos, refrigerado por agua, de 420 cc, con una potencia de 48 HP y un torque máximo de 43 Nm. Su chasis tubular de acero autoportante permite un peso en orden de marcha de 178 kg, favoreciendo el control en todo tipo de terreno.

Entre sus prestaciones, alcanza una velocidad máxima de 165 km/h y registra un consumo de 3,8 litros cada 100 kilómetros. En seguridad y tecnología incorpora ABS Pro, DTC, DBC y MSR, además de los modos de conducción Rain, Road y Enduro, suspensión deportiva, protectores de manos y embrague Easy Ride. La F450 GS está disponible en versiones Exclusive, Sport y Trophy.

Como oferta de lanzamiento se ofrece la moto desde US$ 9.990 con cuotas desde US$ 199 y financiación propia, además de gastos de transferencia y seguro por un año incluidos.