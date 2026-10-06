Petrobras obtiene aprobación TOP TIER + para combustibles

Impulsado por los principales fabricantes de vehículos del mundo, TOP TIER establece exigencias específicas para los combustibles, teniendo como eje principal la limpieza y protección de los sistemas de alimentación y en las necesidades de los motores modernos.

En este marco, la aprobación TOP TIER + suma una validación adicional a los productos Podium.

El logro es resultado de una estrategia sostenida de inversión en tecnología, infraestructura y control de calidad.

Nextar cuenta con un laboratorio técnico especializado para el análisis y verificación de combustibles, cuya competencia técnica está respaldada por la acreditación NP-ISO/IEC 17025:2018, renovada consecutivamente durante diez años.

Con esta aprobación, Petrobras y Nextar incorporan una referencia internacional al mercado paraguayo y fortalecen la propuesta de Podium en el segmento premium, con foco tanto en la calidad como en la protección y eficiencia.

La distinción también refleja el trabajo desarrollado en materia de control y verificación de los combustibles comercializados en el país.

De esta manera, la marca suma una nueva certificación internacional a su propuesta y reafirma, junto con Nextar, su apuesta por la tecnología y el control de calidad como elementos diferenciadores de su oferta de combustibles premium en nuestro país.