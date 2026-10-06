Pilsen convirtió una acción de rally en una conversación viral

La participación paraguaya en el WRC2 generó una creciente atención regional e internacional alrededor del automovilismo nacional. En ese contexto, Pilsen, como una de las marcas patrocinadoras del evento, buscó incorporarse a las conversaciones de los aficionados con una propuesta que combinó oportunidad, creatividad y cultura deportiva.

La acción fue desarrollada junto a la agencia Brick como parte del ecosistema de comunicación de Pilsen. El contenido tuvo como protagonista al piloto paraguayo Diego Domínguez y rápidamente comenzó a circular entre los seguidores del rally, alcanzando más de cuatro millones de visualizaciones en sus primeras 48 horas.

La pieza planteó una situación que despertó el debate entre los fanáticos: durante la competencia, se difundió que Domínguez había utilizado Pilsen como refrigerante de su vehículo para poder continuar en carrera. La historia fue amplificada posteriormente por medios nacionales e internacionales, extendiendo el alcance de la acción más allá de las plataformas propias de la marca.

El “Factor Brick”

La iniciativa se enmarcó en el denominado “Factor Brick”, metodología que la agencia viene impulsando desde el año pasado y que busca combinar observación cultural e inteligencia creativa para generar ideas capaces de insertar a las marcas en conversaciones relevantes.

En este caso, la estrategia permitió aprovechar un momento de alta atención sobre el automovilismo paraguayo y vincular a Pilsen con una figura reconocida del deporte motor. El resultado fue una acción de amplia repercusión orgánica, construida a partir de una idea de rápida ejecución y amplificada mediante contenidos y medios, demostrando el potencial de las estrategias que buscan que una marca forme parte de la conversación en lugar de limitarse a comunicar sobre ella.