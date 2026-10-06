¿Todavía guardás un walkman, una tv o un celular antiguo? Nissei puede cambiarlo por uno nuevo

Con el mensaje de “la tecnología cambia, pero su razón de ser es la misma de siempre: unir a las personas”, Nissei busca premiar en un concurso nacional las mejores historias detrás de estos entrañables dispositivos.

Categorías y premios en juego

Habrá un ganador por cada una de las cinco categorías. La mecánica es simple y no requiere ninguna compra: el participante debe publicar en su cuenta personal de Instagram (en modo público) una foto o video de su equipo antiguo mostrando que fuciona, contar en la descripción la historia detrás del aparato, el nombre del producto y su año de fabricación, que debe ser anterior al 2010 y agregar el hashtag #NisseiUneGeneraciones.

Nissei elegirá la mejor historia de cada categoría, valorando la originalidad, el valor emocional y la claridad del relato.

Los participantes pueden ganar el equivalente moderno de su reliquia en las siguiente categorías:

Los que tengan un televisor antiguo (que encienda y muestre imagen): El premio es un Smart TV Sony 65″. Los que tengan un walkman (que reproduzca audio): El premio es un parlante JBL PartyBox 520. Para quienes tengan la consola family / Sega (que encienda y funcione): El premio es una PlayStation 5 Digital Slim 825 GB. Los que tengan cámara de rollo o digital antigua (que encienda y funcione): El premio es una cámara Canon EOS R50. Y los que tengan un celular antiguo (que encienda): El premio es un Apple iPhone 17 Pro 256 GB.

Un detalle fundamental

La tecnología del ayer no se entrega. Los ganadores conservarán su equipo antiguo. Únicamente deberán presentarlo para verificación en las tiendas Nissei (Asunción España o Ciudad del Este) y volverán a casa tanto con su reliquia como con su premio nuevo.

La campaña está vigente hasta el próximo 15 de octubre. El anuncio de finalistas se realizará el 21 de octubre.

Pueden participar mayores de 18 años. La participación no requiere ninguna obligación de compra.

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