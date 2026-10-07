Revelar 2026 reunirá a referentes de la fotografía y el video de Paraguay y la región

El encuentro llega a su octava edición como uno de los principales espacios de formación, intercambio y conexión para la comunidad fotográfica y audiovisual del país.

La propuesta contempla más de 10 horas de conferencias, workshops, networking y actividades sociales, con una mirada que combina experiencia, creatividad e industria.

Bajo el concepto Doce voces. Una sola conversación, Revelar 2026 reunirá a 12 profesionales de la fotografía editorial, el video publicitario, el documental y la dirección creativa provenientes de Paraguay, Argentina, Brasil, Colombia, México y Portugal.

Conferencistas

El lineup está integrado por:

Jimena Fanin (Argentina): , fotógrafa, licenciada en Comunicación Social y mentora especializada en negocios fotográficos. @jimenafaninfotografia , fotógrafa, licenciada en Comunicación Social y mentora especializada en negocios fotográficos. Andrés Preumayr (Argentina): @andres.preumayr , fotógrafo documental de bodas y educador argentino. Se dedica profesionalmente a la fotografía desde 2012. Daniel Ribeiro (Portugal): , miembro de la Sociedad Internacional de Fotógrafos Profesionales de Bodas (ISPWP). @daniel_estudiod , miembro de la Sociedad Internacional de Fotógrafos Profesionales de Bodas (ISPWP). Diogo Pérez (Brasil): , fotógrafo, escritor y conferencista brasileño con más de 15 años dedicados a la fotografía documental y creativa. @diogoperezfoto , fotógrafo, escritor y conferencista brasileño con más de 15 años dedicados a la fotografía documental y creativa. Isadora Brígido (Brasil): , fotógrafa brasileña con 11 años de experiencia y pasión por el retrato femenino, en especial las que no son modelos profesionales. @isadorabrigido , fotógrafa brasileña con 11 años de experiencia y pasión por el retrato femenino, en especial las que no son modelos profesionales. Daniel Mendes (Brasil): , cineasta y fotógrafo especializado en narrativas sensibles y filmes de casamiento. @dvmfilms , cineasta y fotógrafo especializado en narrativas sensibles y filmes de casamiento. Ernesto Obando (Colombia): , fotógrafo de naturaleza, ha recorrido cerca de 43 países retratando lo mejor de la Antártida, el Ártico y Serengueti, entre otros. @ernestoobandog , fotógrafo de naturaleza, ha recorrido cerca de 43 países retratando lo mejor de la Antártida, el Ártico y Serengueti, entre otros. Alejandro Espino (México): , fotógrafo especialista en contenido deportivo. @dro.espino , fotógrafo especialista en contenido deportivo. Sara Ojeda (Paraguay): , fotógrafa de maternidad y mentora. @saraojeda.ph , fotógrafa de maternidad y mentora. Negib Giha (Paraguay): , destacado fotógrafo, realizador y director fotográfico paraguayo especializado en moda, publicidad y producción audiovisual. @Negib Giha , destacado fotógrafo, realizador y director fotográfico paraguayo especializado en moda, publicidad y producción audiovisual. Julio Zárate (Paraguay): , fotógrafo de bodas. Es hijo de fotógrafo, tuvo una conexión muy temprana con la fotografía y hoy tiene su marca propia reconocida. @julizarates , fotógrafo de bodas. Es hijo de fotógrafo, tuvo una conexión muy temprana con la fotografía y hoy tiene su marca propia reconocida. Pietro Scappini (Paraguay): , director y productor audiovisual paraguayo, fundador de Renovatio Films, con más de 15 años de trayectoria en cine y publicidad. @pietroscappini , director y productor audiovisual paraguayo, fundador de Renovatio Films, con más de 15 años de trayectoria en cine y publicidad.

Revelar 2026 se desarrollará durante dos jornadas completas, con acceso a workshops, ponencias, eventos sociales e interesantes sorteos, mediante una sola entrada.

Palco Keynotes

Además, estará disponible el Palco Keynotes para cuatro charlas durante los dos días, con el destacado fotógrafo brasilero Armando Abdias (@armandoabdias), el influencer y emprendedor japonés Kotaro Nagano (@kotaro_py) y por Paraguay, el fotógrafo gastronómico Gabo Borja (@gaboborja), y la fotógrafa de bodas y analista de sistemas Soledad Sakai (@soledadsakai.fotografia).

Para aprender, conectar y celebrar

La propuesta de Revelar 2026 está pensada como una experiencia integral.

Más que una sucesión de conferencias, el congreso busca generar un espacio donde el conocimiento pueda convertirse en nuevas ideas, contactos y oportunidades profesionales.

Experiencia . Las distintas ediciones de Revelar ya dejaron su impacto en cientos de fotógrafos y videógrafos. La nueva edición propone volver a encontrarse presencialmente con referentes del sector y acceder a experiencias que permitan ampliar perspectivas y renovar la manera de entender el oficio.

Conexiones . El networking ocupa un lugar central en el congreso, con espacios especialmente pensados para el intercambio entre profesionales, creadores y personas vinculadas a la industria audiovisual.

Industria. Revelar también se plantea como una celebración de la comunidad fotográfica y audiovisual del Paraguay: un punto de encuentro para compartir conocimientos, conocer nuevas tendencias y fortalecer los vínculos que hacen crecer al sector.

La experiencia presencial es, precisamente, uno de los diferenciales que ha marcado al congreso desde sus primeras ediciones.

Expo feria gratuita

Durante ambos días, se realizará una Expo feria de acceso gratuito para todo público, de 09:00 a 17:00, con stands de importantes marcas como Sony, Canon, Lexar, Nikon, Sandisk, Panasonic, Tamrom, K&F Concept, Godox y Hohem, entre otras.

Los stands ofrecerán obsequios e importantes descuentos a los visitantes, durante todo el evento.

Las entradas para Revelar 2026 ya se encuentran disponibles a través de Nissei.com/py/Revelar.