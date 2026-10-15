Coomecipar celebrará sus 54 años con un concierto

El espectáculo se realizará el sábado 17 de octubre, a las 21:00, en el Teatro Lírico José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay (BCP). La propuesta contará con la participación de Juan Cancio Barreto, Panchi Duarte, Marcelo Rojas, María Isabel Vera, Francisco Russo, Dalma Ferreira, César Daniel, Las Paraguayas y Los Ojeda. Se sumarán como invitados especiales el Mtro. José Antonio Galeano y el Ballet Kove.

Las entradas están disponibles en ServiWeb y en las cajas de Coomecipar, a un costo de G. 30.000. El concierto está dirigido exclusivamente a socios y a público adulto.

Con esta actividad, la Cooperativa continúa la celebración de sus 54 años bajo el lema “Construyendo confianza”, que representa una trayectoria sostenida en el compromiso, la responsabilidad y el vínculo construido con sus socios a lo largo del tiempo.