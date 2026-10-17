Kzero celebra 32 años de historia, crecimiento e innovación en Paraguay

Kzero celebra su 32º aniversario consolidándose como una marca de referencia en la industria avícola paraguaya.

De la mano de Pollpar S.A., la empresa ha construido una trayectoria marcada por el crecimiento, la innovación y el compromiso con las familias paraguayas, formando parte de sus mesas durante más de tres décadas.

Este aniversario encuentra a la compañía en una etapa de importante expansión industrial, con la ampliación de sus plantas de producción para responder a la creciente demanda del mercado nacional y a las oportunidades internacionales.

Estas inversiones permiten fortalecer la capacidad operativa, garantizar la disponibilidad de productos y mantener los estándares de frescura y calidad que caracterizan a la marca.

El crecimiento de Kzero también representa un aporte significativo a la economía paraguaya.

Actualmente, la compañía genera más de 2.500 empleos directos y 3.000 indirectos, además de trabajar estrechamente con granjeros y productores locales que forman parte de su cadena de producción.

Su desarrollo industrial acompaña, asimismo, el posicionamiento de la carne avícola paraguaya en más de 20 destinos internacionales, demostrando la capacidad de la industria nacional para competir en mercados cada vez más exigentes.

Calidad e innovación como pilares

A lo largo de estos 32 años, Kzero ha mantenido un firme compromiso con la seguridad alimentaria y la mejora continua.

La compañía cuenta con certificaciones internacionales ISO 9001, ISO 14001 e ISO 22000, que respaldan sus procesos de gestión de calidad, responsabilidad ambiental e inocuidad alimentaria.

La innovación también ocupa un lugar central en su evolución. Entre sus propuestas se destacan las hamburguesas, milanesas y nuggets elaborados 100% con pechuga de pollo, así como la nueva línea Kzero a la parrilla, que ofrece cortes condimentados y listos para cocinar, adaptándose a las necesidades de los consumidores actuales.

32 años de confianza y compromiso

Más allá de los avances industriales y comerciales, Kzero destaca que su principal fortaleza continúa siendo la confianza de las familias paraguayas que eligen sus productos diariamente.

Bajo su promesa de marca, “Kzero, cuidados como en casa”, la empresa reafirma su compromiso de seguir invirtiendo, innovando y desarrollando nuevas propuestas, sin perder la calidad y el sabor que han acompañado su historia.

Como parte de esta celebración, una revista especial por los 32 años reúne los principales hitos de su trayectoria, su crecimiento industrial, sus avances en innovación y el reconocimiento de empresas aliadas que han acompañado su desarrollo.

Con la mirada puesta en el futuro, Kzero agradece a sus consumidores, colaboradores y aliados estratégicos por ser parte de una historia que continúa construyéndose con trabajo, compromiso y confianza en la industria paraguaya.