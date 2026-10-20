Banco Atlas promueve iniciativas sostenibles

Desde el inicio del programa, en 2023, Banco Atlas ya gestionó más de 9,5 toneladas de materiales reciclables, entre papel, cartón, plástico y vidrio, promoviendo su recuperación y reincorporación a nuevos ciclos productivos.

Esta iniciativa se complementa con otras acciones, como el compostaje de residuos orgánicos, la reducción del consumo de papel mediante la digitalización de procesos y la reutilización de materiales, entre otras medidas orientadas a un uso más eficiente de los recursos.

A través de estas acciones, la entidad busca integrar la sostenibilidad a su gestión y generar espacios para que clientes y colaboradores también puedan ser parte, incorporando prácticas que contribuyan a una economía más circular.