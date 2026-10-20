Empresariales
20 de octubre de 2026 - 01:00

Banco Atlas promueve iniciativas sostenibles

Banco Atlas ofrece puntos de reciclaje en Asunción.
Banco Atlas ofrece puntos de reciclaje en Asunción.GENTILEZA

Como parte de su estrategia de sostenibilidad, Banco Atlas viene incorporando distintas iniciativas de economía circular a su gestión. En este marco, sumó un nuevo punto de reciclaje en su sucursal España, que se incorpora a los ya disponibles en Casa Matriz, Shopping del Sol y Shopping Mariscal.

Por ABC Color
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Desde el inicio del programa, en 2023, Banco Atlas ya gestionó más de 9,5 toneladas de materiales reciclables, entre papel, cartón, plástico y vidrio, promoviendo su recuperación y reincorporación a nuevos ciclos productivos.

Esta iniciativa se complementa con otras acciones, como el compostaje de residuos orgánicos, la reducción del consumo de papel mediante la digitalización de procesos y la reutilización de materiales, entre otras medidas orientadas a un uso más eficiente de los recursos.

A través de estas acciones, la entidad busca integrar la sostenibilidad a su gestión y generar espacios para que clientes y colaboradores también puedan ser parte, incorporando prácticas que contribuyan a una economía más circular.