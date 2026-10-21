Moody’s destaca la solidez financiera de Bancop y confirma su calificación Ba2 con perspectiva estable

Moody’s Ratings confirmó todas las calificaciones asignadas a Bancop, incluyendo la calificación internacional Ba2 para depósitos de largo plazo en moneda local y extranjera, manteniendo además una perspectiva estable.

La decisión ratifica la fortaleza financiera de la entidad y reconoce su capacidad para sostener un crecimiento prudente y sostenible, respaldado por una adecuada capitalización, una sólida calidad de activos y una trayectoria consistente de apoyo al desarrollo de los sectores productivos del país; en especial en la producción de alimentos.

En su informe, Moody’s destacó la posición consolidada de Bancop dentro del sistema financiero paraguayo y su profunda integración con los sectores productivos, lo que facilita la generación de negocios y fortalece la gestión de riesgos.

Asimismo, resaltó la experiencia de la entidad en sus segmentos estratégicos lo que ha contribuido a mantener una sólida calidad de activos a lo largo de distintos ciclos económicos.

Entre los principales aspectos valorados se encuentran los sólidos indicadores de calidad de cartera. Al cierre de junio de 2026, el índice de morosidad se ubicó en 1,8%, por debajo del promedio del sistema financiero paraguayo (2,5%) y también significativamente inferior a la mediana de entidades calificadas en la categoría Ba2 por Moody’s.

Asimismo, Moody’s resaltó el fortalecimiento de la posición patrimonial de Bancop.

El indicador de capital sobre activos ponderados por riesgo alcanzó 14,4%, impulsado por la reinversión total de utilidades y aportes adicionales de capital realizados por los accionistas, reflejando el compromiso permanente con una estrategia de crecimiento sostenible y prudente.

La calificadora también valoró positivamente los avances en la diversificación del negocio, particularmente en los segmentos de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y banca de personas, además del fortalecimiento de las fuentes de financiamiento internacional mediante organismos multilaterales, instituciones de desarrollo y bancos corresponsales, contribuyendo a una estructura de fondeo más diversificada.

La perspectiva estable refleja la expectativa de Moody’s de que Bancop continuará sosteniendo adecuados niveles de rentabilidad, capitalización y cobertura de riesgos, apoyado en una gestión prudente y en el acceso a fuentes de financiamiento diversificadas.

“Esta ratificación por parte de Moody’s representa un reconocimiento a la solidez de nuestro modelo de negocio y al compromiso permanente de Bancop con el desarrollo productivo del Paraguay”, señaló Dimas Ayala, gerente general de Bancop.

“Como banco especializado en acompañar a quienes producen, industrializan y exportan, nos sentimos orgullosos de contribuir al fortalecimiento de sectores que posicionan a nuestro país como un proveedor confiable de alimentos para el mundo”, agregó.