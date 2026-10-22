Areté Perón cuenta con beneficios del Banco GNB

Ubicada en una zona estratégica de Asunción, sobre Avda. Perón y Monseñor Rodríguez, los clientes del Banco GNB podrán acceder a beneficios con sus tarjetas de crédito Banco GNB, disfrutando de importantes reintegros en sus compras.

Entre las promociones vigentes se destacan: 15% de descuento vía reintegro todos los días en todas las sucursales de Areté, incluyendo la de Perón, con tarjetas de crédito Banco GNB.

Hasta 25% de reintegro exclusivamente en Areté Perón, para compras realizadas con tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard todos los sábados desde el 17 de octubre hasta el 28 de noviembre.

La promoción de los sábados contempla 25% de descuento vía reintegro para tarjetas Mastercard Black, Black Premier y Metalcard Premier, y 20% de descuento vía reintegro para tarjetas Mastercard Clásica y Oro.