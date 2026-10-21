Video: hombre armado roba una moto frente a una bodega en San Lorenzo

El hecho ocurrió cuando el afectado estacionó su motocicleta en el sitio y un desconocido se acercó a pie para abordarlo y ponerlo en marcha. Al intentar reclamarle la acción, el delincuente sacó un arma de fuego y efectuó un disparo intimidatorio.

El oficial Pablo Salcedo, jefe de la comisaría de la zona, confirmó el suceso a través de los datos recabados por los intervinientes. Salcedo indicó que “este sujeto sacó una una arma de fuego, realizó un disparo hacia la víctima; gracias a Dios, no llegó a impactarle”. Tras el disparo, el asaltante huyó con el biciclo.

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Investigación policial y circuito cerrado

Las investigaciones posteriores permitieron avanzar en la identificación del presunto autor del ilícito mediante el análisis de imágenes captadas por cámaras de circuito cerrado instaladas en las adyacencias del local comercial.

El trabajo investigativo policial facilitó el reconocimiento del sospechoso por parte de la persona afectada. Según detalló el jefe policial, “gracias a la tarea investigativa de la policía se llegó a la individualización, el cual fue reconocido por la víctima”.

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Las autoridades manejan la hipótesis de que el arma utilizada fue un revólver debido a las características del disparo. Ante estos elementos, los intervinientes elevaron los antecedentes del caso al Ministerio Público para continuar con los trámites legales correspondientes en el marco de la causa penal abierta.

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Allanamientos y búsqueda en curso

Como parte de las diligencias, los agentes policiales realizaron un allanamiento durante la tarde, aunque el procedimiento arrojó resultados negativos porque el sospechoso no se encontraba en el lugar.

La policía continúa con las averiguaciones para dar con el paradero del biciclo robado y del implicado, mientras el caso sigue bajo la supervisión de la fiscalía competente encargada de la investigación penal.