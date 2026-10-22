Potencia híbrida: Chery T9 PRO CSH llegó al país

El vehículo incorpora un motor 1.5 TG con una potencia combinada de 422 HP y 580 Nm de torque. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos y ofrece una autonomía combinada de hasta 1.400 kilómetros. Su cabina prémium cuenta con espacio para siete pasajeros, pantalla FHD de 15,6 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, y un sistema de audio envolvente. En seguridad, incluye 21 asistentes a la conducción y 10 airbags de serie.

La Chery T9 PRO CSH ya está disponible en los showrooms de la marca desde US$ 45.990, con financiación propia en cuotas desde US$ 465 mensuales, que incluyen transferencia y seguro por un año. Cuenta con una garantía de cinco años o 150.000 kilómetros.