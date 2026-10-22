Empresariales
22 de octubre de 2026 - 01:00

Potencia híbrida: Chery T9 PRO CSH llegó al país

Nueva SUV Chery T9 PRO CSH.
Nueva SUV Chery T9 PRO CSH.GENTILEZA

El Grupo Garden presentó la nueva Chery T9 PRO CSH, una SUV híbrida enchufable que combina potencia, tecnología y eficiencia. El encuentro se realizó en Pueblo del Río, Surubi’i, donde los invitados participaron de una prueba de manejo, desarrollado sobre la plataforma Chery Super Hybrid (CSH).

Por ABC Color
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El vehículo incorpora un motor 1.5 TG con una potencia combinada de 422 HP y 580 Nm de torque. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos y ofrece una autonomía combinada de hasta 1.400 kilómetros. Su cabina prémium cuenta con espacio para siete pasajeros, pantalla FHD de 15,6 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, y un sistema de audio envolvente. En seguridad, incluye 21 asistentes a la conducción y 10 airbags de serie.

La Chery T9 PRO CSH ya está disponible en los showrooms de la marca desde US$ 45.990, con financiación propia en cuotas desde US$ 465 mensuales, que incluyen transferencia y seguro por un año. Cuenta con una garantía de cinco años o 150.000 kilómetros.