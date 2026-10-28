Calificación AA+ de FIX SCR para fondos mutuos de Atlas Inversiones

Con esta mejora, tanto el Fondo Mutuo Día Guaraníes como el Fondo Mutuo Día Dólares Americanos cuentan con calificación AA+ en escala nacional.

La decisión de FIX SCR se fundamenta en la muy buena calidad crediticia del portafolio. Al cierre de agosto de 2026, el 94,5% de las inversiones contaba con calificaciones AA o superiores, de las cuales el 73,4% correspondía a instrumentos con calificación AAA.

Otro factor determinante fue la mayor diversificación de la cartera. La participación del principal emisor se redujo del 46,5% al 11% en el último año, mientras que la concentración de los cinco principales emisores disminuyó del 93,1% al 36,4%.

Al cierre de agosto, el Fondo Mutuo Día Guaraníes administraba un patrimonio de G. 354 mil millones y mantenía condiciones de rescate en el día (T+0), conforme a su reglamento de gestión.