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Empresariales
28 de octubre de 2026 - 01:00

Calificación AA+ de FIX SCR para fondos mutuos de Atlas Inversiones

Creer en Paraguay Crecer con Paraguay
Atlas Inversiones obtiene calificación AA+ de FIX SCR para fondo mutuo.Archivo, ABC Color

FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings, elevó de AA a AA+ la calificación de riesgo crediticio del Fondo Mutuo Día Guaraníes de Atlas Inversiones, con Tendencia Estable.

Por ABC Color
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Con esta mejora, tanto el Fondo Mutuo Día Guaraníes como el Fondo Mutuo Día Dólares Americanos cuentan con calificación AA+ en escala nacional.

La decisión de FIX SCR se fundamenta en la muy buena calidad crediticia del portafolio. Al cierre de agosto de 2026, el 94,5% de las inversiones contaba con calificaciones AA o superiores, de las cuales el 73,4% correspondía a instrumentos con calificación AAA.

Otro factor determinante fue la mayor diversificación de la cartera. La participación del principal emisor se redujo del 46,5% al 11% en el último año, mientras que la concentración de los cinco principales emisores disminuyó del 93,1% al 36,4%.

Al cierre de agosto, el Fondo Mutuo Día Guaraníes administraba un patrimonio de G. 354 mil millones y mantenía condiciones de rescate en el día (T+0), conforme a su reglamento de gestión.

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