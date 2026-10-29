Plaza by Civis proyecta una nueva centralidad urbana en Asunción

Civis Soluciones Inmobiliarias presentó Plaza by Civis, un desarrollo que apuesta por integrar la vida residencial, empresarial y comercial en Asunción. Ubicado en la avenida Molas López esquina Río Verde, en el barrio Las Lomas, contempla una inversión de US$ 65 millones y un plazo constructivo estimado de cinco años.

Con más de 58.500 m² de construcción, el complejo estará compuesto por tres unidades: Civis XV, una torre residencial; Nodo Serviced Offices, un edificio corporativo orientado a las pequeñas y medianas empresas (pymes); y un Paseo Comercial con gastronomía, servicios y entretenimiento.

“En Civis creemos que el desarrollo inmobiliario tiene la capacidad de transformar mucho más que el paisaje de una ciudad. Puede generar oportunidades, elevar la calidad de vida e impulsar el crecimiento económico”, expresó Kevin Bendlin, presidente de la compañía.

Un modelo urbano integrado

El proyecto busca reunir viviendas, oficinas, comercios y espacios de encuentro para dinamizar el entorno y aprovechar eficientemente los espacios. Su ubicación, próxima a centros comerciales como Shopping del Sol y Paseo La Galería, además de servicios y corredores viales relevantes, favorece la conexión con distintos puntos de Asunción y el área metropolitana.

Oficinas flexibles para las pymes

Nodo Serviced Offices contará con 36 niveles y ofrecerá oficinas privadas, equipadas y listas para operar, con superficies de 25,92 a 56,43 m². Su diseño modular permitirá integrar unidades según las necesidades de cada empresa, mientras que las modalidades de contratación contemplarán opciones por hora, día, semana, mes o año, según disponibilidad y condiciones comerciales.

El edificio incorporará salas de reuniones, cafetería, espacios al aire libre y una sala para producir contenidos, podcasts y videos. También prevé un modelo de inversión con administración centralizada y pool de rentas, sujeto a reglas contractuales.

Residencias y espacios de encuentro

Civis XV incluirá monoambientes, departamentos de uno y dos dormitorios, unidades Lock-Off y penthouses. Su propuesta contempla más de 30 amenities, entre ellos piscina, gimnasio, spa, áreas recreativas, espacios para mascotas, quinchos y sala de cine.

En planta baja, el Paseo Comercial reunirá gastronomía, servicios y entretenimiento, además de espacios proyectados para actividades culturales y encuentros sociales. Entre sus propuestas se prevé un bar de concepto speakeasy.

Diez años de crecimiento

El lanzamiento coincide con el décimo aniversario de Civis, que alcanza 15 desarrollos en su portafolio: siete entregados y ocho en obra. La empresa registra más de 200.000 m² de construcción, más de 2.000 unidades vendidas y cuatro rascacielos en desarrollo simultáneo, además de trabajar con inversores de más de 30 países.

La construcción estará a cargo de Codas Vuyk, Better Space participará en el equipamiento y el fideicomiso será administrado por Investor. El proyecto también prevé criterios de eficiencia energética, hídrica y de materiales vinculados al estándar EDGE.

Para 2027, Civis proyecta continuar sus lanzamientos en Asunción y avanzar hacia Ciudad del Este y Encarnación, ampliando su presencia en el mercado inmobiliario paraguayo.