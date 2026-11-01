ABC
1 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
Música Paraguaya
ABC Cardinal AM de 00:00 a 05:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 07:59
Escuchar ABC FM
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
36º
undefined 2026-11-04
Min
24º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Empresariales
01 de noviembre de 2026 - 01:00

Huawei impulsa la innovación y la energía en el XVI SESEP 2026

Grupo de seis personas, cuatro hombres en trajes oscuros y dos mujeres, en evento con logo de Huawei en fondo visible.
Huawei estuvo presente en el XVI Seminario del Sector Eléctrico Paraguayo.GENTILEZA

La compañía tecnológica Huawei participó del XVI Seminario del Sector Eléctrico Paraguayo (SESEP–CIGRE 2026), con tres destacadas ponencias técnicas y un espacio de exhibición, presentando soluciones innovadoras en digitalización de redes eléctricas, inteligencia artificial, energías renovables y almacenamiento energético.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Organizado en el ámbito del Consejo Internacional de Grandes Sistemas Eléctricos (CIGRE), reunió a especialistas nacionales e internacionales.

Luis Zhang, líder regional de la compañía para el sector eléctrico en América Latina, presentó De la red que reacciona a la red que anticipa en la que abordó la evolución tecnológica de las redes eléctricas hacia sistemas más inteligentes, capaces de incorporar herramientas digitales e inteligencia artificial para anticipar situaciones operativas y contribuir a una gestión más eficiente.

El especialista aportó una visión regional sobre la transformación de las infraestructuras energéticas, sustentada en tecnologías de comunicación y estándares internacionales.

Por su parte, Junior Rojas, ingeniero de Soluciones y Servicios de Huawei Digital Power, desarrolló Implementación del Primer Sistema Grid-Forming (5 MWh) en Chortitzer para Estabilidad y Resiliencia de Red en Paraguay centrada en la implementación de tecnología de almacenamiento energético mediante baterías (BESS) y sistemas Grid-Forming, orientados a contribuir a la estabilidad y resiliencia de las redes eléctricas.

Dispositivo blanco con detalles azules en stand de tecnología, pantalla grande con gráficos detrás y mesa con material informativo.
HP Huawei. La exhibición muestra dispositivos de Huawei en un stand moderno dedicado a la tecnología.

Rojas, quien también forma parte de importantes iniciativas nacionales, entre ellas la primera microrred del Chaco paraguayo, en Puerto Esperanza; el primer proyecto solar flotante del país y el parque solar fotovoltaico de Loma Plata, viene trabajando de cerca en diversos proyectos de energía renovable tanto privados como gubernamentales.

Así mismo, Erick Raimondeau Padilla, de Desarrollo de Negocios en Huawei Digital Power, presentó soluciones de almacenamiento de energía (BESS) para el sector comercial e industrial (C&I) destacando la solución LUNA2000 de 241 kWh, diseñada para optimizar la gestión energética mediante tecnología inteligente.

Huawei reafirma su compromiso de integrar la tecnología digital y la energía limpia para impulsar una revolución energética, trabajando junto al sector para expandir y modernizar la matriz de generación de energía, alineándose con su objetivo inquebrantable de reducir la huella de carbono creyendo firmemente que la digitalización de la energía es el camino más sólido hacia un futuro más verde, sostenible y resiliente.

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología anuncia tormentas con vientos de 90 km/h y granizos desde este domingo
Ver más
02
Fútbol
San Lorenzo le da una cachetada a Libertad sobre el final
Ver más
03
Nacionales
Fiscalía imputa al conductor que habría provocado accidente fatal sobre la Avda. Mcal. López
Ver más
04
Fútbol
Nacional golea y deja de cabeza al Sportivo Luqueño
Ver más
05
Nacionales
Marcha LGBTIQ+ en Asunción: sostienen que ley “anti-género” viola la Constitución
Ver más

Te puede interesar