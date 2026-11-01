Huawei impulsa la innovación y la energía en el XVI SESEP 2026

Organizado en el ámbito del Consejo Internacional de Grandes Sistemas Eléctricos (CIGRE), reunió a especialistas nacionales e internacionales.

Luis Zhang, líder regional de la compañía para el sector eléctrico en América Latina, presentó De la red que reacciona a la red que anticipa en la que abordó la evolución tecnológica de las redes eléctricas hacia sistemas más inteligentes, capaces de incorporar herramientas digitales e inteligencia artificial para anticipar situaciones operativas y contribuir a una gestión más eficiente.

El especialista aportó una visión regional sobre la transformación de las infraestructuras energéticas, sustentada en tecnologías de comunicación y estándares internacionales.

Por su parte, Junior Rojas, ingeniero de Soluciones y Servicios de Huawei Digital Power, desarrolló Implementación del Primer Sistema Grid-Forming (5 MWh) en Chortitzer para Estabilidad y Resiliencia de Red en Paraguay centrada en la implementación de tecnología de almacenamiento energético mediante baterías (BESS) y sistemas Grid-Forming, orientados a contribuir a la estabilidad y resiliencia de las redes eléctricas.

Rojas, quien también forma parte de importantes iniciativas nacionales, entre ellas la primera microrred del Chaco paraguayo, en Puerto Esperanza; el primer proyecto solar flotante del país y el parque solar fotovoltaico de Loma Plata, viene trabajando de cerca en diversos proyectos de energía renovable tanto privados como gubernamentales.

Así mismo, Erick Raimondeau Padilla, de Desarrollo de Negocios en Huawei Digital Power, presentó soluciones de almacenamiento de energía (BESS) para el sector comercial e industrial (C&I) destacando la solución LUNA2000 de 241 kWh, diseñada para optimizar la gestión energética mediante tecnología inteligente.

Huawei reafirma su compromiso de integrar la tecnología digital y la energía limpia para impulsar una revolución energética, trabajando junto al sector para expandir y modernizar la matriz de generación de energía, alineándose con su objetivo inquebrantable de reducir la huella de carbono creyendo firmemente que la digitalización de la energía es el camino más sólido hacia un futuro más verde, sostenible y resiliente.