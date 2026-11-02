Moody’s Ratings asigna a Banco Itaú Paraguay la calificación Baa3 con perspectiva estable

En su evaluación, Moody’s Ratings destaca el historial de sólidos fundamentos financieros de Banco Itaú Paraguay, incluyendo una rentabilidad robusta y amplios niveles de absorción de pérdidas, con indicadores de capitalización y cobertura de previsiones superiores a los promedios de la industria.

La agencia también señala la disciplina de riesgos compartida con su casa matriz, Itaú Unibanco.

La calificadora resalta, además, la franquicia consolidada del banco en los segmentos de personas y empresas en Paraguay, apoyada por una amplia base de depósitos minoristas, que contribuye a mantener un elevado perfil de liquidez y acceso a fondeo de bajo coste.

La fortaleza de estos fundamentos también se refleja en indicadores concretos. Según Moody’s Ratings, el resultado neto sobre activos tangibles de Itaú Paraguay promedió 3,2% entre 2021 y 2025, frente al 1,9% del promedio del sistema.

A junio de 2026, el capital tangible común sobre activos ponderados por riesgo se situó en 24%.

Una base de depósitos que fortalece el perfil del banco

Los depósitos representan aproximadamente 80% del fondeo de Itaú Paraguay, principalmente a través de depósitos minoristas granulares y estables.

Moody’s Ratings los identifica expresamente como una fortaleza crediticia clave que respalda la evaluación Baa3.

La agencia también destaca la posición de liquidez del banco. Los activos líquidos del negocio bancario representan alrededor de 20% de los activos bancarios tangibles, en línea con las políticas de gestión de activos y pasivos del grupo.

Asimismo, Moody’s Ratings considera a Itaú Paraguay uno de los mayores captadores de depósitos del país, con una participación de mercado de 14%, circunstancia que la agencia relaciona con la alta importancia sistémica del banco.

Gestión de riesgos y calidad de activos

Otro de los aspectos destacados por Moody’s Ratings es la gestión de riesgos. La agencia señala que Itaú Paraguay presenta una exposición directa al segmento agrícola cíclico menor que la industria y sus principales competidores locales.

Los préstamos con mora superior a 60 días promediaron 1,8% durante los últimos cinco años, frente al 2,4% de la industria. A junio de 2026, las previsiones cubrían el 121% de esos préstamos problemáticos.

En materia de gobierno corporativo, la calificadora considera que el banco presenta una baja exposición a riesgos de gobernanza y destaca su sólido marco de gestión de riesgos, respaldado por niveles robustos de capital, previsiones y liquidez, además de la supervisión de su casa matriz.

Un nuevo reconocimiento internacional

La calificación Baa3 con perspectiva estable representa un nuevo reconocimiento internacional a la fortaleza financiera de Banco Itaú Paraguay y a una trayectoria construida sobre rentabilidad, capital, liquidez, gestión disciplinada de riesgos y una base sólida y estable de depósitos.

Para Itaú Paraguay, este hito refuerza el compromiso de seguir desarrollando una banca sólida, segura y sostenible, capaz de acompañar las decisiones financieras de personas y empresas y contribuir al desarrollo económico del Paraguay.

Un hito adicional: doble Grado de Inversión internacional

La incorporación de la calificación Baa3 de Moody’s Ratings se suma a la calificación internacional BBB- otorgada por S&P Global Ratings.

De esta manera, Banco Itaú Paraguay se posiciona como el primer y único banco en Paraguay con doble calificación internacional Investment Grade (Grado de Inversión), otorgada por Moody’s Ratings y S&P Global Ratings.

Un reconocimiento que fortalece la proyección de la marca Itaú tanto en el mercado local como internacional y reafirma una visión construida sobre la confianza, la solidez y la gestión responsable.