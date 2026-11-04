ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
35º
Ahora
ver más
35º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Empresariales
04 de noviembre de 2026 - 11:26

Pet Health elige Paraguay como centro estratégico de su expansión sudamericana

Cinco personas en camisetas naranjas del equipo Pet Health, sonriendo en un stand decorado en la Expo VET.
Equipo de Pet Health Paraguay. SILVIO ROJAS FALCON

Con más de 10 años de experiencia en Brasil, la empresa impulsa desde Asunción su proyecto regional y convoca a clínicas, hospitales, laboratorios y profesionales veterinarios a conocer su red de atención.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Pet Health, empresa dedicada a planes de salud animal, anuncia que eligió Paraguay como sede estratégica para coordinar su proyecto de expansión en América del Sur. La iniciativa contempla el fortalecimiento de sus actividades en Brasil y Paraguay y el desarrollo progresivo de nuevos mercados en Chile, Uruguay, Colombia y Argentina.

Stand de Pet Health con banner grande en colores naranja y blanco, mesa blanca con folletos sobre salud para mascotas.
Pet Health ofrece planes de seguro médico y estético para mascotas en Paraguay.

Con más de una década de trayectoria en Brasil, Pet Health desarrolló experiencia operativa y comercial en un entorno de gran escala y competencia. Su modelo busca ofrecer a las familias planes de salud animal con coberturas definidas, precios accesibles y acceso a servicios veterinarios de su red, de acuerdo con las condiciones y límites de cada plan.

La unidad de Paraguay cuenta actualmente con 30 colaboradores directos. Desde Asunción, la compañía proyecta coordinar actividades administrativas, operativas, comerciales y de relacionamiento vinculadas con su crecimiento regional.

Mujer con camisa negra y detalles naranjas sonríe frente al stand de Pet Health, rodeada de objetos promocionales en un ambiente festivo.
Leila Fretes, analista operacional de Pet Health.

En esta etapa, Pet Health invita a clínicas, hospitales, laboratorios, centros de diagnóstico y profesionales veterinarios a conocer su propuesta de colaboración. El proceso de incorporación a la red no contempla una tasa de adhesión; la participación está sujeta a evaluación, acuerdo contractual y condiciones operativas aplicables.

La empresa participa en ExpoVet los días 3 y 4 de noviembre de 2026 en Paseo La Galería, Asunción, para presentar su modelo y conversar con posibles aliados del sector veterinario.

Para conocer más acerca de la firma, las personas interesadas pueden visitar las redes sociales de @pethealthpy.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más
03
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más
04
Política
Video: así defendía Santiago Peña a Ueno Bank antes de la resolución del BCP
Ver más
05
Política
Con 24 años, asumió la intendencia de Mbocayaty la jefa comunal más joven del país
Ver más

Te puede interesar