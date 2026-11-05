Lanzan en el Mariscal “12 meses para cambiar historias”

Gracias a los fondos recaudados con la venta del calendario solidario y las campañas impulsadas en el periodo anterior, se lograron financiar cerca de 4.000 castraciones en todo el país. Para esta nueva edición, el compromiso se redobla con el objetivo de duplicar las expectativas y alcanzar un impacto sin precedentes en la protección animal. Este proyecto cuenta con el respaldo de la Embajada de Taiwán, una alianza orientada a transformar cada mes del año en una oportunidad real de bienestar y protección para los animales que más lo necesitan. La edición 2027 de la agenda y el calendario solidario reúne emotivas historias de superación y rescate, canalizando la totalidad de los fondos recaudados hacia jornadas de castraciones masivas y asistencia veterinaria especializada. Más detalles al +595986181699.