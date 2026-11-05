Reuma Fest impulsó conciencia acerca de salud reumatológica

El muelle del Centro Cultural del Puerto de Asunción fue escenario del Reuma Fest, una iniciativa impulsada por la Sociedad Paraguaya de Reumatología (SPR) para promover la sensibilización ciudadana sobre las enfermedades reumáticas y su impacto en la salud y la calidad de vida.

La actividad reunió a profesionales de la salud y personas interesadas en conocer más sobre estas patologías, en un espacio que integró cultura, participación comunitaria y educación sanitaria.

La propuesta buscó acercar la especialidad a la población y fomentar una mayor comprensión sobre afecciones que pueden comprometer las articulaciones, los músculos, los huesos y otros órganos.

Durante la jornada se puso énfasis en la importancia de reconocer estas enfermedades a tiempo, acceder a un diagnóstico oportuno y contar con tratamientos adecuados. Estos factores resultan fundamentales para mejorar la calidad de vida de quienes conviven con estas condiciones.

La Sociedad Paraguaya de Reumatología destacó el valor de promover iniciativas de educación y concienciación que contribuyan a construir una sociedad más informada sobre la salud reumatológica.

El encuentro contó con el apoyo de Corporación Siegfried, Weser Pharma y otros laboratorios farmacéuticos. A través de esta propuesta, la SPR reafirmó su compromiso con la difusión del conocimiento científico, la actualización profesional y la promoción de acciones educativas dirigidas a la comunidad.