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Empresariales
07 de noviembre de 2026 - 01:00

Fiesta Solidaria con la corrida Itaú Teletón en la Costanera

La corrida Itaú Teletón fue una fiesta solidaria.
La corrida Itaú Teletón fue una fiesta solidaria.Gentileza

La Costanera Sur de Asunción fue escenario de una gran fiesta deportiva y solidaria. La Corrida Itaú Teletón 2026 celebró sus 15 años promoviendo la accesibilidad y la participación de personas con discapacidad.

Por ABC Color
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La jornada tuvo un significado muy importante al conmemorar 15 años de una iniciativa que une el deporte, la inclusión y la solidaridad. A lo largo de estos años, esta propuesta se ha consolidado como mucho más que una competencia deportiva. En esta edición, Itaú puso especial énfasis en la accesibilidad del circuito, buscando que las personas con discapacidad pudieran participar y disfrutar de la jornada en condiciones adecuadas. La actividad contó con espacios adaptados, puestos de hidratación, asistencia y un equipo de apoyo que acompañó a los participantes durante el recorrido.

La corrida también contó con el Sello CARRERí y su acompañamiento en materia de accesibilidad, una iniciativa que promueve la transformación de las competencias deportivas en espacios más accesibles, participativos y sin barreras.

La jornada incluyó modalidades de 2 y 5 kilómetros, además de un momento especialmente dedicado a la participación de personas con discapacidad. También se realizaron actividades de calentamiento, espacios de encuentro entre los participantes y una entrega de aporte solidario, reafirmando el compromiso de Itaú con la labor que desarrolla Fundación Teletón. La Corrida Itaú Teletón representa una alianza que, desde hace 15 años, apuesta por el deporte como una oportunidad para promover la participación, la empatía y el respeto. En esta edición, Itaú volvió a acompañar a Fundación Teletón como presentador oficial de la actividad, junto con el apoyo de FILA, Powerade, Koru Estética & Spa, BIGG, Chelato, Dasani y Cadena Real, marcas que se sumaron para hacer posible esta celebración.

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