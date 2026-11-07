Munich Ultra anuncia segunda jornada de su torneo de golf

Tras una primera fecha marcada por la participación, el deporte y los momentos compartidos, la marca apuesta nuevamente por esta experiencia que conecta a los socios del Club Centenario en torno a una pasión común.

El primer encuentro, realizado el sábado 31 de octubre, reunió a más de 200 socios del Club Centenario, quienes participaron de una competencia en duplas.

La actividad se desarrolló de 08:00 a 18:30 y culminó con una ceremonia de premiación, en la que se reconoció a los principales competidores de cada categoría, además de realizarse sorteos de distintos premios.

Durante aquella jornada, Munich Ultra acompañó a jugadores y asistentes a lo largo del recorrido, acercando su producto y generando espacios de interacción con los consumidores.

La experiencia permitió combinar la práctica deportiva con el disfrute al aire libre, en un ambiente de camaradería.

“El golf representa valores que compartimos como marca, como la disciplina, la superación y el equilibrio. Desde Munich Ultra buscamos acompañar experiencias que promuevan estos principios, acercarnos a los consumidores y seguir impulsando el crecimiento del deporte en Paraguay”, expresó Alejandro Junqueira Yakisich, brand manager de Munich Ultra, durante la primera fecha.

Con la segunda jornada del Munich Ultra Mini Tour, la marca busca dar continuidad a una propuesta que promueve el encuentro entre amigos, la competencia deportiva y el disfrute responsable.

La organización prevé una convocatoria similar a la primera fecha, siendo un espacio de integración.