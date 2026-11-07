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Empresariales
07 de noviembre de 2026 - 01:00

Preparan Encuentro Internacional de las Protagonistas del Agro

Protagonistas del Agro pone el liderazgo femenino en el centro.
Protagonistas del Agro pone el liderazgo femenino en el centro.GENTILEZA

El II Encuentro Internacional de Protagonistas del Agro se realizará el 16 y 17 de noviembre próximo, en el Centro de Eventos de Paseo La Galería.

Por ABC Color
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Este encuentro es de referencia para las mujeres que construyen, lideran e innovan en el sector agropecuario y agroindustrial de Paraguay, América Latina y el mundo.

En la primera edición participaron más de 600 representantes de seis países que se reunieron en Asunción siendo un espacio donde el rostro y la voz de las mujeres del agro encontraron su lugar.

Protagonistas del Agro conecta liderazgos, abre puertas y tiende puentes entre países, sectores y generaciones.

El encuentro reunirá a productoras, empresarias, técnicas, investigadoras y referentes que están demostrando, desde el campo y la industria, que el agro latinoamericano se construye también con manos y decisiones de mujeres.

El encuentro reunirá voces de todo el país junto a referentes internacionales que compartirán experiencias y perspectivas sobre los desafíos y oportunidades del agro moderno.

A través de conferencias, paneles, espacios de relacionamiento y actividades de vinculación estratégica, el evento fortalecerá el intercambio entre mujeres que hacen posible que el agro latinoamericano alimente al mundo.

“Protagonistas del Agro nació para dar nombre y rostro a las mujeres que siempre estuvieron ahí, construyendo el agro día a día”, destaca Jaqueline Mesomo, directora de SENDA Agro y fundadora de Protagonistas del Agro.

“Cada edición es una oportunidad para reconocernos, darnos la mano y construir juntas la agenda del agro que queremos para la región”, agregó la fundadora de SENDA Agro.

Más datos al 0981 001038 y en sus redes de Instagram, @laprotagonistadelagro, y Facebook:, Protagonistas del Agro.

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