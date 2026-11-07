Preparan Encuentro Internacional de las Protagonistas del Agro

Este encuentro es de referencia para las mujeres que construyen, lideran e innovan en el sector agropecuario y agroindustrial de Paraguay, América Latina y el mundo.

En la primera edición participaron más de 600 representantes de seis países que se reunieron en Asunción siendo un espacio donde el rostro y la voz de las mujeres del agro encontraron su lugar.

Protagonistas del Agro conecta liderazgos, abre puertas y tiende puentes entre países, sectores y generaciones.

El encuentro reunirá a productoras, empresarias, técnicas, investigadoras y referentes que están demostrando, desde el campo y la industria, que el agro latinoamericano se construye también con manos y decisiones de mujeres.

El encuentro reunirá voces de todo el país junto a referentes internacionales que compartirán experiencias y perspectivas sobre los desafíos y oportunidades del agro moderno.

A través de conferencias, paneles, espacios de relacionamiento y actividades de vinculación estratégica, el evento fortalecerá el intercambio entre mujeres que hacen posible que el agro latinoamericano alimente al mundo.

“Protagonistas del Agro nació para dar nombre y rostro a las mujeres que siempre estuvieron ahí, construyendo el agro día a día”, destaca Jaqueline Mesomo, directora de SENDA Agro y fundadora de Protagonistas del Agro.

“Cada edición es una oportunidad para reconocernos, darnos la mano y construir juntas la agenda del agro que queremos para la región”, agregó la fundadora de SENDA Agro.

Más datos al 0981 001038 y en sus redes de Instagram, @laprotagonistadelagro, y Facebook:, Protagonistas del Agro.