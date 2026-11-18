Resultados de octubre en Fortaleza San Martín.

Sorteo:

• Unidad 16C (contrato 29689).

• Unidad 14C (contrato 10098).

• Unidad 11G (contrato 16540).

• Unidad 10G (contrato 19404).

• Unidad 7F (contrato 12981).

Licitación:

• Unidad 26C (contrato 4769).

• Unidad 17G (contrato 13406).

• Unidad 11F (contrato 8668).

• Unidad 9C (contrato 6453).

• Unidad 8D (contrato 4142).

Fortaleza Lomas inicia su etapa de adjudicaciones

Con el cierre de esta etapa en Fortaleza San Martín, noviembre marcará el inicio de un nuevo proceso para Fortaleza Lomas, que realizará su primera jornada de adjudicaciones el próximo lunes 30 de noviembre, a las 16:00, en Sala Florencia.

En esta convocatoria estarán disponibles 10 unidades: cinco por licitación (26A, 22D, 20C, 12C y 9D) y cinco por sorteo (24G, 22F, 19G, 13H y 10F).

Así, Fortaleza continúa desarrollando su sistema de inversión a través de distintas etapas y proyectos, con nuevas oportunidades para que sus inversores avancen en la construcción de su patrimonio.

Construí tu patrimonio con respaldo en activos reales: conocé el sistema de inversión Fortaleza en fortalezainmuebles.com/es-PY/inversor.

Fortaleza es un sistema de inversión con respaldo en activos inmobiliarios y más de 30 años de trayectoria en Paraguay. A través de un modelo basado en aportes progresivos, planificación y activos reales, permite a miles de personas construir patrimonio de manera ordenada y sostenida.

Actualmente, el sistema supera los USD 200 millones en obras en ejecución y cuenta con más de 11.000 inversores activos.