A lo largo de estas cinco décadas, Prosegur supo adaptarse a los cambios económicos, tecnológicos y sociales, incorporando nuevas soluciones y tecnologías para responder a las crecientes demandas del sector de la seguridad.

Desde sus inicios, la empresa mantuvo un propósito claro: construir confianza y ofrecer servicios cada vez más eficientes, acompañando a sus clientes en un entorno en constante transformación.

Paraguay: más de cuatro décadas de crecimiento

La presencia de Prosegur Cash en Paraguay comenzó en 1981, con una operación que contaba apenas con tres vehículos blindados y una estructura de apoyo concentrada principalmente en Asunción.

Desde entonces, la compañía experimentó un crecimiento sostenido, ampliando su infraestructura, fortaleciendo su presencia territorial e incorporando nuevas capacidades operativas.

Actualmente, dispone de instalaciones estratégicamente distribuidas, una moderna flota de transporte de valores y una red logística que permite brindar servicios a miles de clientes en el país.

Con más de 40 años acompañando el desarrollo paraguayo, Prosegur reafirma su compromiso con la seguridad, la excelencia y la innovación, proyectando el futuro sobre una trayectoria construida con inversión, adaptación y confianza.