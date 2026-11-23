Los usuarios podrán acceder a ofertas de hasta el 80% en categorías como tecnología, electrodomésticos, hogar, belleza, deportes y mucho más, de la mano de los principales sellers del mercado paraguayo.

Además de los precios especiales vigentes durante la fecha, los clientes del Banco Itaú contarán con beneficios exclusivos, con reintegros especiales y la posibilidad de financiar sus compras en hasta 18 cuotas sin intereses, eligiendo la cantidad de cuotas al momento de la compra.

Y especialmente para celebrar el Black Friday el viernes 27 de noviembre, habrá reintegros exclusivos para clientes con tarjetas de crédito Itaú:

20% de reintegro

– Tope de devolución: G. 500.000 por cuenta/tarjeta– Exclusivo para compras realizadas con tarjetas de crédito Itaú.

25% de reintegro

– Tope de devolución: G. 700.000 por cuenta/tarjeta– Exclusivo para compras realizadas con tarjetas AMEX Platinum o Visa Infinite Itaú.

Con hasta 18 cuotas sin intereses, solo por el viernes 27 de noviembre.

Compromiso con la experiencia de compra digital

La participación en el Black Friday refuerza el compromiso de Tienda Naranja e Itaú con la digitalización del comercio y la mejora de la experiencia del cliente en el entorno online, impulsando alternativas ágiles, convenientes y seguras de compra.

Su objetivo es ofrecer a los clientes una experiencia de compra completa, con descuentos reales y beneficios financieros que les permitan acceder a los mejores productos del mercado.

Acompañar un evento como el Black Friday con beneficios exclusivos de Itaú es una oportunidad para seguir promoviendo el crecimiento del comercio electrónico en Paraguay.