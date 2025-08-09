Bella es una gata con una raya marcada en la cara y una orejita cortada. Cuando se perdió, en Fernando de la Mora, llevaba puesto un collar de color lila reflectivo.

Fue vista por última vez la noche del miércoles 6 de agosto en Pitiantuta esquina Tte. Martínez, de Fernando de la Mora Zona Sur.

Su dueña dice que ella que no es “una gata más”. “Es mi familia, mi compañera. La extraño con el alma y la busco sin descanso”, escribió.

Si la viste, o sabés algo de ella, podés comunicarte al número telefónico (0971) 729-400.

